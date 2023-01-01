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Рай сегодня
Киноафиша Фильмы Рай сегодня Рай сегодня, 2005: актеры и роли
Paradise Now Рай сегодня 2005 / Палестина / Франция / Германия / Нидерланды / Израиль
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Рай сегодня, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хани Абу-Ассад Хани Абу-Ассад Hany Abu-Assad
В ролях
Каис Нашеф Али Сулиман Али Сулиман Ali Suliman Мухаммед Бустами Хиам Аббасс Хиам Аббасс Hiam Abbass Лубна Азабаль Лубна Азабаль Lubna Azabal
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