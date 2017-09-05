American Horror Story 2011, season 7

American Horror Story 18+
Original title Cult
Title Культ
Season premiere 5 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 11
Runtime 11 hours 0 minute
"American Horror Story" season 7 description

В 7 сезоне сериала «Американская история ужасов», названном «Культ», действие разворачивается в наше время в пригороде Детройта. Элли Мейфер-Ричардс страдает от посттравматического стрессового расстройства, возникшего на фоне трагических событий 11 сентября. Много лет женщина пытается справиться со своими фобиями, среди которых есть и коулрофобия – боязнь клоунов. Страхи Элли немного притупляются, когда у нее появляется своя семья – жена Айви и сын Оззи. Спусковым крючком для новой волны паники становится победа Дональда Трампа в президентских выборах 2016 года: женщине начинает казаться, что ее преследует банда агрессивно настроенных клоунов. Айви считает, что Элли просто перенервничала из-за выборов и нуждается в помощи психотерапевта. Между тем амбициозный молодой человек по имени Кай планирует захватить власть в городе. Он собирает вокруг себя группу единомышленников, готовых запугивать и убивать мирных жителей, а затем баллотируется в городской совет. Постепенно преступления, которые совершают по приказу Кая последователи культа, становятся все более жестокими и изощренными, а сам парень начинает задумываться о господстве не только в городе, но и во всех Соединенных Штатах...

7.9
7.9 IMDb

American Horror Story List of episodes

Election Night
Season 7 Episode 1
5 September 2017
Don't Be Afraid of the Dark
Season 7 Episode 2
12 September 2017
Neighbors from Hell
Season 7 Episode 3
19 September 2017
11/9
Season 7 Episode 4
26 September 2017
Holes
Season 7 Episode 5
3 October 2017
Mid-Western Assassin
Season 7 Episode 6
10 October 2017
Valerie Solanas Died for Your Sins: Scumbag
Season 7 Episode 7
17 October 2017
Winter of Our Discontent
Season 7 Episode 8
24 October 2017
Drink the Kool-Aid
Season 7 Episode 9
31 October 2017
Charles (Manson) in Charge
Season 7 Episode 10
7 November 2017
Great Again
Season 7 Episode 11
14 November 2017
