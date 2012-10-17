American Horror Story 2011, season 2

American Horror Story season 2 poster
American Horror Story 18+
Original title Asylum
Title Психбольница
Season premiere 17 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"American Horror Story" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Американская история ужасов», получившем название «Психбольница», основное действие разворачивается в 60-х годах прошлого века. В психиатрическую клинику Брайрклифф, которой управляет монсеньор Тимоти Говард, попадает мужчина, подозреваемый в серии жестоких убийств. Именно его, Кита Уокера, считают Кровавым Ликом – маньяком, который убивал молодых женщин, а затем изготавливал и носил маски из кожи своих жертв. Журналистка Лана полна желания написать о преступнике сенсационный материал. Ради этого она решается на отчаянный шаг – тайком пробирается в лечебницу. Пускаясь в эту авантюру, девушка не знает, что скоро сама станет пациенткой Брайрклиффа, что один из докторов, бывший эсэсовец Артур Арден, проводит над пациентами страшные опыты, а в одну из сестер-монахинь вселился сам дьявол. К тому же в здешних краях то и дело видят странные вспышки и свечение в небе – похоже, что клиника чем-то заинтересовала пришельцев из космоса. А самое главное, Лана даже представить себе не может, как Брайрклифф и особенно некоторые его обитатели навсегда изменят ее собственную жизнь. Ведь если взглянуть в лицо злу, оно обязательно посмотрит на тебя в ответ. 

Series rating

7.9
Rate 17 votes
7.9 IMDb

American Horror Story List of episodes

TV series release schedule
Welcome to Briarcliff
Season 2 Episode 1
17 October 2012
Tricks and Treats
Season 2 Episode 2
24 October 2012
Nor'easter
Season 2 Episode 3
31 October 2012
I Am Anne Frank Part 1
Season 2 Episode 4
7 November 2012
I Am Anne Frank Part 2
Season 2 Episode 5
14 November 2012
Origins of Monstrosity
Season 2 Episode 6
21 November 2012
Dark Cousin
Season 2 Episode 7
28 November 2012
Unholy Night
Season 2 Episode 8
5 December 2012
The Coat Hanger
Season 2 Episode 9
12 December 2012
The Name Game
Season 2 Episode 10
2 January 2013
Spilt Milk
Season 2 Episode 11
9 January 2013
Continuum
Season 2 Episode 12
16 January 2013
Madness Ends
Season 2 Episode 13
23 January 2013
