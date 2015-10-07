American Horror Story 2011, season 5

Original title Hotel
Title Отель
Season premiere 7 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
В 5 сезоне сериала «Американская история ужасов», названном «Отель», рассказывается о загадочном отеле «Кортез» и его обитателях. Детектив Джон Лоу идет по следам жестокого убийцы, жертвами которого становятся люди, нарушившие библейские заповеди. Улики приводят его в отель, построенный в начале прошлого столетия. Джеймс Марч, основатель и первый владелец «Кортеза», превратил строение в лабиринт, состоящий из потайных коридоров, тупиков и ловушек, где так удобно прятать тела жертв… Скоро становится понятно, что отель буквально кишит призраками и вампирами. Управляет заведением сексуальная и властная кровопийца – графиня Элизабет, меняющая любовников как перчатки. Ужас на постояльцев наводят детишки графини, наркоманка Салли, уборщица мисс Эверс, погибшая в отеле около сотни лет назад. Среди обитателей «Кортеза» детектив видит Холдена – своего маленького сына, бесследно пропавшего пять лет назад. С тех пор Джон и его жена Алекс, несмотря на появление других детей, не знали ни дня покоя. Детектив намерен выяснить, что за чертовщина творится в стенах «Кортеза», как она связана с чередой библейских убийств, а также разгадать тайну исчезновения своего сына. 

7.9
7.9 IMDb

Checking In
Season 5 Episode 1
7 October 2015
Chutes and Ladders
Season 5 Episode 2
14 October 2015
Mommy
Season 5 Episode 3
21 October 2015
Devil's Night
Season 5 Episode 4
28 October 2015
Room Service
Season 5 Episode 5
4 November 2015
Room 33
Season 5 Episode 6
11 November 2015
Flicker
Season 5 Episode 7
18 November 2015
The Ten Commandments Killer
Season 5 Episode 8
2 December 2015
She Wants Revenge
Season 5 Episode 9
9 December 2015
She Gets Revenge
Season 5 Episode 10
16 December 2015
Battle Royale
Season 5 Episode 11
6 January 2016
Be Our Guest
Season 5 Episode 12
13 January 2016
