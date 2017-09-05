В 7 сезоне 6 серии сериала «Американская история ужасов» Мэдоу признается Элли, что была влюблена в Кая, но, поскольку ее чувства не нашли взаимности, она решила уйти из культа. Также женщина рассказывает о том, что банда клоунов нарочно преследовала Элли – если она сойдет с ума, Айви получит единоличную опеку над Оззи. В городском совете у Кая появляется конкурентка – Салли Кэфлер.

Элли собирается разоблачить Кая. Она отправляется в гости к Салли, чтобы рассказать ей правду о банде клоунов. Разоблачив Кая перед общественностью, Кэфлер сможет получить место в городском совете. В разгар беседы в дом врываются участники культа, Элли успевает спрятаться в ванной, а Салли погибает от пули. Кай заходит на страничку конкурентки в «Фэйсбуке» и пишет от ее имени предсмертную записку. Теперь все выглядит так, будто Салли совершила самоубийство.

Кай получает место в городском совете. Во время митинга Мэдоу открывает стрельбу по горожанам, а также стреляет в Кая. Элли пытается отобрать у женщины пистолет, но та стреляет себе в голову, заявив, что совершает это ради любви. Подоспевшие полицейские, увидев Элли с оружием в руках, арестовывают ее. Выясняется, Мэдоу стреляла в Кая по его приказу – это сделало бы его в глазах толпы национальным героем.