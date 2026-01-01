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American Horror Story
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Soundtrack from "American Horror Story"
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Music from "American Horror Story"
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American Horror Story Theme (From "American Horror Story") - Single
1 track. Cesar Davila-Irizarry, Charlie Clouser
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The Name Game (From "American Horror Story: Asylum") [feat. Jessica Lange] - Single
1 track. American Horror Story Cast
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Life on Mars? (From "American Horror Story") [feat. Jessica Lange] - Single
1 track. American Horror Story Cast
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Criminal (From "American Horror Story") [feat. Sarah Paulson] - Single
1 track. American Horror Story Cast
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Gods and Monsters (From "American Horror Story") [feat. Jessica Lange] - Single
1 track. American Horror Story Cast
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September Song (From "American Horror Story: Freak Show") [feat. Jessica Lange] - Single
1 track. American Horror Story Cast
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Come As You Are (From "American Horror Story") [feat. Evan Peters] - Single
1 track. American Horror Story Cast
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Title
Artist
Time
1
American Horror Story Theme (From "American Horror Story")
Cesar Davila-Irizarry, Charlie Clouser
3:06
Listen to songs from "American Horror Story" (2011) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "American Horror Story" in different languages are free for listening online.
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