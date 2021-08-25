В 10-м сезоне сериала «Американская история ужасов» объединены сразу две зловещие истории, разворачивающиеся в одной и той же полюбившейся зрителям киновселенной. Семейство Гарднер перебирается на побережье, чтобы супруг и отец – писатель-неудачник – отдохнул и нашел потерянное вдохновение. Но выясняется, что провинциальный городок, выбранный ими для зимовки, населяют не совсем обычные люди, хранящие общий жуткий секрет. Тем временем в другом штате начинают загадочно пропадать люди, и молодой журналист подозревает, что правительство вступило в тайный сговор с инопланетянами.