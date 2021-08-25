American Horror Story 2011, season 10

American Horror Story season 10 poster
American Horror Story 18+
Original title Double Feature
Title Двойная функция
Season premiere 25 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"American Horror Story" season 10 description

В 10-м сезоне сериала «Американская история ужасов» объединены сразу две зловещие истории, разворачивающиеся в одной и той же полюбившейся зрителям киновселенной. Семейство Гарднер перебирается на побережье, чтобы супруг и отец – писатель-неудачник – отдохнул и нашел потерянное вдохновение. Но выясняется, что провинциальный городок, выбранный ими для зимовки, населяют не совсем обычные люди, хранящие общий жуткий секрет. Тем временем в другом штате начинают загадочно пропадать люди, и молодой журналист подозревает, что правительство вступило в тайный сговор с инопланетянами.

7.9
Rate 17 votes
7.9 IMDb

American Horror Story List of episodes

Cape Fear
Season 10 Episode 1
25 August 2021
Pale
Season 10 Episode 2
25 August 2021
Thirst
Season 10 Episode 3
1 September 2021
Blood Buffet
Season 10 Episode 4
8 September 2021
Gaslight
Season 10 Episode 5
15 September 2021
Winter Kills
Season 10 Episode 6
22 September 2021
Take Me To Your Leader
Season 10 Episode 7
29 September 2021
Inside
Season 10 Episode 8
6 October 2021
Blue Moon
Season 10 Episode 9
13 October 2021
The Future Perfect
Season 10 Episode 10
20 October 2021
