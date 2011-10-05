Menu
American Horror Story 18+
Production year 2011
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel FX
Streaming service Hulu

Series rating

7.9
Rate 14 votes
7.9 IMDb
All seasons of "American Horror Story"
American Horror Story - Murder House Murder House
12 episodes 5 October 2011 - 21 December 2011
 
American Horror Story - Asylum Asylum
13 episodes 17 October 2012 - 23 January 2013
 
American Horror Story - Coven Coven
13 episodes 9 October 2013 - 29 January 2014
 
American Horror Story - Freak Show Freak Show
13 episodes 8 October 2014 - 21 January 2015
 
American Horror Story - Hotel Hotel
12 episodes 7 October 2015 - 13 January 2016
 
American Horror Story - Roanoke Roanoke
10 episodes 14 September 2016 - 16 November 2016
 
American Horror Story - Cult Cult
11 episodes 5 September 2017 - 14 November 2017
 
American Horror Story - Apocalypse Apocalypse
10 episodes 12 September 2018 - 14 November 2018
 
American Horror Story - Season 9 Season 9
9 episodes 18 September 2019 - 13 November 2019
 
American Horror Story - Double Feature Double Feature
10 episodes 25 August 2021 - 20 October 2021
 
American Horror Story - NYC NYC
10 episodes 19 October 2022 - 16 November 2022
 
American Horror Story - Delicate Delicate
9 episodes 20 September 2023 - 24 April 2024
 
Season 13
TBA
 
