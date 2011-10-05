Menu
American Horror Story All seasons
American Horror Story
18+
Production year
2011
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
FX
Streaming service
Hulu
Series rating
7.9
Rate
14
votes
7.9
IMDb
Write review
All seasons of "American Horror Story"
Murder House
12 episodes
5 October 2011 - 21 December 2011
Asylum
13 episodes
17 October 2012 - 23 January 2013
Coven
13 episodes
9 October 2013 - 29 January 2014
Freak Show
13 episodes
8 October 2014 - 21 January 2015
Hotel
12 episodes
7 October 2015 - 13 January 2016
Roanoke
10 episodes
14 September 2016 - 16 November 2016
Cult
11 episodes
5 September 2017 - 14 November 2017
Apocalypse
10 episodes
12 September 2018 - 14 November 2018
Season 9
9 episodes
18 September 2019 - 13 November 2019
Double Feature
10 episodes
25 August 2021 - 20 October 2021
NYC
10 episodes
19 October 2022 - 16 November 2022
Delicate
9 episodes
20 September 2023 - 24 April 2024
Season 13
TBA
