American Horror Story 2011, season 11

American Horror Story 18+
Original title NYC
Title Нью-Йорк
Season premiere 19 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"American Horror Story" season 11 description

В 11-м сезоне сериала «Американская история ужасов» события разворачиваются в Нью-Йорке в 1981 году. Посреди города обнаруживается тело мужчины, лишенное головы. Выясняется, что это далеко не первый случай подобной варварской расправы. Кроме того, за последнее время несколько человек бесследно исчезли. Полиция подозревает, что за дело взялся настоящий серийный маньяк, но выйти на его след оказывается не так-то просто. В это время ученые исследуют необъяснимую болезнь, поражающую диких животных. В тушах мертвых оленей они обнаруживают стремительно мутирующий вирус, который может передаваться и человеку.

Series rating

7.9
Rate 17 votes
7.9 IMDb

American Horror Story List of episodes

TV series release schedule
Something's Coming
Season 11 Episode 1
19 October 2022
Thank You for Your Service
Season 11 Episode 2
19 October 2022
Smoke Signals
Season 11 Episode 3
26 October 2022
Black Out
Season 11 Episode 4
26 October 2022
Bad Fortune
Season 11 Episode 5
2 November 2022
The Body
Season 11 Episode 6
2 November 2022
The Sentinel
Season 11 Episode 7
9 November 2022
Fire Island
Season 11 Episode 8
9 November 2022
Requiem 1981/1987 Part 1
Season 11 Episode 9
16 November 2022
Requiem 1981/1987 Part 2
Season 11 Episode 10
16 November 2022
