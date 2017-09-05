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Kinoafisha TV Shows American Horror Story Seasons Season 7 Episode 5

American Horror Story 2011 episode 5 season 7

8.1 Rate
10 votes
"American Horror Story" season 7 all episodes
Election Night
Season 7 / Episode 1 5 September 2017
Don't Be Afraid of the Dark
Season 7 / Episode 2 12 September 2017
Neighbors from Hell
Season 7 / Episode 3 19 September 2017
11/9
Season 7 / Episode 4 26 September 2017
Holes
Season 7 / Episode 5 3 October 2017
Mid-Western Assassin
Season 7 / Episode 6 10 October 2017
Valerie Solanas Died for Your Sins: Scumbag
Season 7 / Episode 7 17 October 2017
Winter of Our Discontent
Season 7 / Episode 8 24 October 2017
Drink the Kool-Aid
Season 7 / Episode 9 31 October 2017
Charles (Manson) in Charge
Season 7 / Episode 10 7 November 2017
Great Again
Season 7 / Episode 11 14 November 2017
Episode description

В 7 сезоне 5 серии сериала «Американская история ужасов» редактор новостей Боб Томпсон недоволен работой Беверли и угрожает ей увольнением. В ответ девушка заявляет, что может обвинить его в домогательствах. Кай встречается со своими единомышленниками и предлагает им убить Боба, а заодно нагнать побольше страха на местных жителей. Нарядившись в костюмы жутких клоунов, они приходят в дом редактора и учиняют расправу над ним и его гостем. 

Айви и Эр Джей считают, что можно обойтись без убийств. Беверли намекает лидеру культа, что от слабого звена необходимо избавиться. Кай собирает всю группу в подвале на казни Эр Джея, каждому из участников нужно с помощью пневматического молотка вогнать гвоздь в голову парня. Первой приказ лидера выполняет Айви, ее примеру следуют остальные, а Кай наносит последний удар. 

Элли находит Мэдоу на заднем дворе в свежевыкопанной могиле. Женщина рассказывает, что всему виной культ, а также проговаривается, что Айви и Уинтер – в группе последователей. Беверли расспрашивает Кая о его родителях. Выясняется, что мать Кая убила его отца – деспотичного инвалида, а затем застрелилась сама. Старший брат, доктор Руди Винсент, уговаривает брата скрыть смерть родителей. 

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