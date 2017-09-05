В 7 сезоне 5 серии сериала «Американская история ужасов» редактор новостей Боб Томпсон недоволен работой Беверли и угрожает ей увольнением. В ответ девушка заявляет, что может обвинить его в домогательствах. Кай встречается со своими единомышленниками и предлагает им убить Боба, а заодно нагнать побольше страха на местных жителей. Нарядившись в костюмы жутких клоунов, они приходят в дом редактора и учиняют расправу над ним и его гостем.

Айви и Эр Джей считают, что можно обойтись без убийств. Беверли намекает лидеру культа, что от слабого звена необходимо избавиться. Кай собирает всю группу в подвале на казни Эр Джея, каждому из участников нужно с помощью пневматического молотка вогнать гвоздь в голову парня. Первой приказ лидера выполняет Айви, ее примеру следуют остальные, а Кай наносит последний удар.

Элли находит Мэдоу на заднем дворе в свежевыкопанной могиле. Женщина рассказывает, что всему виной культ, а также проговаривается, что Айви и Уинтер – в группе последователей. Беверли расспрашивает Кая о его родителях. Выясняется, что мать Кая убила его отца – деспотичного инвалида, а затем застрелилась сама. Старший брат, доктор Руди Винсент, уговаривает брата скрыть смерть родителей.