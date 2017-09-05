В 7 сезоне 8 серии сериала «Американская история ужасов» Беверли и Айви, низведенные до уровня обслуги новых сторонников культа, планируют восстание против Кая. Пытаясь отговорить их, Уинтер рассказывает историю, случившуюся с ней и братом два года назад. Они побывали в так называемом доме правосудия в Виксеме. В его стенах пастор жестоко пытал нескольких человек. Поначалу брат и сестра думали, что это постановочное шоу, но затем убедились, что все происходящее реально. Кай убил сумасшедшего пастора и тем самым спас его пленников.

Кай убеждает сестру, что им нужно необходимо зачать нового Мессию. При мысли об инцесте Уинтер приходит в ужас, но брат объясняет, что посредником между ними выступит Джек Сэмюэлс. Однако и детектив, и Уинтер отказываются участвовать в этой затее. Кай злится на них. Позже Сэмюэлс пытается изнасиловать Уинтер, но женщина успевает выхватить у него пистолет и стреляет детективу в голову.

Тем временем Элли выписывают из психиатрической клиники. Узнав о том, что Руди Винсент – брат Кая, женщина обвиняет его в разглашении врачебной тайны. Психотерапевт уверяет Элли, что ни в чем не виновен, а также обещает вернуть ей сына и отправить Кая в психушку. Беверли арестовывают как предательницу, а Винсента убивают. Элли устраивает встречу с Каем и заявляет ему, что готова присоединиться к культу.

