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Kinoafisha TV Shows American Horror Story Seasons Season 7 Episode 8

American Horror Story 2011 episode 8 season 7

7.6 Rate
10 votes
"American Horror Story" season 7 all episodes
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Episode description

В 7 сезоне 8 серии сериала «Американская история ужасов» Беверли и Айви, низведенные до уровня обслуги новых сторонников культа, планируют восстание против Кая. Пытаясь отговорить их, Уинтер рассказывает историю, случившуюся с ней и братом два года назад. Они побывали в так называемом доме правосудия в Виксеме. В его стенах пастор жестоко пытал нескольких человек. Поначалу брат и сестра думали, что это постановочное шоу, но затем убедились, что все происходящее реально. Кай убил сумасшедшего пастора и тем самым спас его пленников. 

Кай убеждает сестру, что им нужно необходимо зачать нового Мессию. При мысли об инцесте Уинтер приходит в ужас, но брат объясняет, что посредником между ними выступит Джек Сэмюэлс. Однако и детектив, и Уинтер отказываются участвовать в этой затее. Кай злится на них. Позже Сэмюэлс пытается изнасиловать Уинтер, но женщина успевает выхватить у него пистолет и стреляет детективу в голову. 

Тем временем Элли выписывают из психиатрической клиники. Узнав о том, что Руди Винсент – брат Кая, женщина обвиняет его в разглашении врачебной тайны. Психотерапевт уверяет Элли, что ни в чем не виновен, а также обещает вернуть ей сына и отправить Кая в психушку. Беверли арестовывают как предательницу, а Винсента убивают. Элли устраивает встречу с Каем и заявляет ему, что готова присоединиться к культу. 
 

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