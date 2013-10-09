American Horror Story 2011, season 3

American Horror Story 18+
Original title Coven
Title Шабаш
Season premiere 9 October 2013
Production year 2013
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"American Horror Story" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Американская история ужасов», названном «Шабаш», рассказывается о жизни ведьм Нового Орлеана. Спустя три сотни лет после событий в Салеме тем, кто умеет колдовать, приходится скрывать от простых смертных свои способности. Юных ведьм рады видеть в академии мисс Робишо, которой управляет Корделия Гуд. Ее мать, верховная ведьма Фиона, чувствует. что вскоре ей придется сложить свои полномочия и передать их более молодой и могущественной преемнице. Однако найти достойную ведьму не так просто, ведь она должна пройти испытание Семи Чудес. У каждой студентки свои магические способности, но которая из них способна занять место Фионы? К тому же скоро становится понятно – верховная ведьма не откажется от регалий просто так, она полна желания любыми способами продлить себе жизнь или вовсе стать бессмертной. Внутри шабаша намечается раскол, но ведьмам придется объединиться, чтобы противостоять врагам извне. Власть в Новом Орлеане намерены захватить адепты культа вуду во главе с легендарной Мари Лаво. Кроме того, охотники на ведьм тоже не дремлют и запасаются серебряными пулями. Так кто же победит в этой схватке и кому достанется все могущество и власть?..

Series rating

7.9
Rate 17 votes
7.9 IMDb

American Horror Story List of episodes

TV series release schedule
Bitchcraft
Season 3 Episode 1
9 October 2013
Boy Parts
Season 3 Episode 2
16 October 2013
The Replacements
Season 3 Episode 3
23 October 2013
Fearful Pranks Ensue
Season 3 Episode 4
30 October 2013
Burn, Witch. Burn!
Season 3 Episode 5
6 November 2013
The Axeman Cometh
Season 3 Episode 6
13 November 2013
The Dead
Season 3 Episode 7
20 November 2013
The Sacred Taking
Season 3 Episode 8
4 December 2013
Head
Season 3 Episode 9
11 December 2013
The Magical Delights of Stevie Nicks
Season 3 Episode 10
8 January 2014
Protect the Coven
Season 3 Episode 11
15 January 2014
Go to Hell
Season 3 Episode 12
22 January 2014
The Seven Wonders
Season 3 Episode 13
29 January 2014
