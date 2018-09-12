Русский
American Horror Story 2011, season 8

American Horror Story 18+
Original title Apocalypse
Title Апокалипсис
Season premiere 12 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"American Horror Story" season 8 description

В 8 сезоне сериала «Американская история ужасов», названном «Апокалипсис», действие разворачивается в 2021 году. Выжившие после ядерного взрыва люди живут на специальных станциях. Кто-то из них спасся случайно, как, например, светская львица Коко, ее помощница Мэллори, парикмахер Галлант и его бабушка. Есть и те, кого нашли и доставили в убежище агенты Кооператива. В числе таких счастливчиков – подростки Тимоти и Эмили, анализ их ДНК показал, что юноша и девушка являются идеальными кандидатами на выживание. Однажды на Третью станцию прибывает агент Кооператива Майкл Лэнгдон. Майкл сообщает здешним обитателям, что должен выбрать из их числа наиболее достойных. Они отправятся жить в Святилище – самое надежное убежище, в котором можно пережить даже конец света. Управляющая Третьей станции Вильгельмина Венабл и ее помощница, андроид Мириам Мид, не собираются упускать такой шанс. Убив Лэнгдона и остальных жителей убежища, они смогут попасть в Святилище без дополнительных испытаний. Во время празднования Хэллоуина Венабл и Мид убивают соперников, но тут на станции появляются ведьмы. Они оживляют Коко и Мэллори, также принадлежащих к шабашу, а затем вступают в борьбу с Лэнгдоном. Выясняется, что Майкл на самом деле – Антихрист, а сотворенный им Апокалипсис можно предотвратить, вернувшись в прошлое… Но как?

7.9
7.9 IMDb

American Horror Story List of episodes

TV series release schedule
The End
Season 8 Episode 1
12 September 2018
The Morning After
Season 8 Episode 2
19 September 2018
Forbidden Fruit
Season 8 Episode 3
26 September 2018
Could It Be ... Satan?
Season 8 Episode 4
3 October 2018
Boy Wonder
Season 8 Episode 5
10 October 2018
Return to Murder House
Season 8 Episode 6
17 October 2018
Traitor
Season 8 Episode 7
24 October 2018
Sojourn
Season 8 Episode 8
31 October 2018
Fire and Reign
Season 8 Episode 9
7 November 2018
Apocalypse Then
Season 8 Episode 10
14 November 2018
