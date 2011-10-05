В 1 сезоне сериала «Американская история ужасов» рассказывается о доме-убийце. Новым жильцам старинного особняка – Бену, Вивьен и их дочери Вайолет – волей-неволей приходится познакомиться с призраками умерших здесь людей. Как оказалось, в начале прошлого века в доме жил доктор Чарльз Монтгомери, проводивший леденящие кровь эксперименты над людьми, в том числе над собственным умершим сыном. Узнав об этом, его жена Нора убивает супруга, а затем завершает свою жизнь самоубийством. С тех пор история дома, который переходит от владельца к владельцу, пополняется новыми жуткими происшествиями. Едва ли не сразу после новоселья с семейством начинают происходить необъяснимые вещи. Вивьен принимает на работу горничную Мойру, которую сама она видит как пожилую даму, а ее муж – как соблазнительную красотку. У Бена появляется новый пациент – одержимый убийствами подросток, а странный мужчина по имени Ларри уверяет новых хозяев, что особняк буквально кишит призраками. Сложно понять, кто из новых знакомых умер десятки лет назад, а кто жив и реален. В придачу ко всему Вивьен беременеет двойней, и один из младенцев, зачатый от призрака, должен стать Антихристом, предвестником Апокалипсиса…