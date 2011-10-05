American Horror Story 2011, season 1

American Horror Story season 1 poster
American Horror Story 18+
Original title Murder House
Title Дом-убийца
Season premiere 5 October 2011
Production year 2011
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"American Horror Story" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Американская история ужасов» рассказывается о доме-убийце. Новым жильцам старинного особняка – Бену, Вивьен и их дочери Вайолет – волей-неволей приходится познакомиться с призраками умерших здесь людей. Как оказалось, в начале прошлого века в доме жил доктор Чарльз Монтгомери, проводивший леденящие кровь эксперименты над людьми, в том числе над собственным умершим сыном. Узнав об этом, его жена Нора убивает супруга, а затем завершает свою жизнь самоубийством. С тех пор история дома, который переходит от владельца к владельцу, пополняется новыми жуткими происшествиями. Едва ли не сразу после новоселья с семейством начинают происходить необъяснимые вещи. Вивьен принимает на работу горничную Мойру, которую сама она видит как пожилую даму, а ее муж – как соблазнительную красотку. У Бена появляется новый пациент – одержимый убийствами подросток, а странный мужчина по имени Ларри уверяет новых хозяев, что особняк буквально кишит призраками. Сложно понять, кто из новых знакомых умер десятки лет назад, а кто жив и реален. В придачу ко всему Вивьен беременеет двойней, и один из младенцев, зачатый от призрака, должен стать Антихристом, предвестником Апокалипсиса… 

Series rating

7.9
Rate 17 votes
7.9 IMDb

American Horror Story List of episodes

TV series release schedule
Pilot
Season 1 Episode 1
5 October 2011
Home Invasion
Season 1 Episode 2
12 October 2011
Murder House
Season 1 Episode 3
19 October 2011
Halloween Part 1
Season 1 Episode 4
26 October 2011
Halloween Part 2
Season 1 Episode 5
2 November 2011
Piggy, Piggy
Season 1 Episode 6
9 November 2011
Open House
Season 1 Episode 7
16 November 2011
Rubber Man
Season 1 Episode 8
23 November 2011
Spooky Little Girl
Season 1 Episode 9
30 November 2011
Smoldering Children
Season 1 Episode 10
7 December 2011
Birth
Season 1 Episode 11
14 December 2011
Afterbirth
Season 1 Episode 12
21 December 2011
