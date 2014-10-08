American Horror Story 2011, season 4

American Horror Story 18+
Original title Freak Show
Title Фрик-шоу
Season premiere 8 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"American Horror Story" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Американская история ужасов», названной «Фрик-шоу», рассказывается о цирке уродов, созданном Эльзой Марс. В пятидесятых годах прошлого века ее бродячая труппа, в которую входят сиамские близнецы, бородатая женщина, человек-лобстер и другие, оказывается в городе Джупитер, штат Флорида. В это же время в окрестностях появляется серийный убийца, одетый в костюм жуткого клоуна. Местные жители, и без того испытывающие неприязнь к фрикам, считают, что убийцу нужно искать среди членов труппы. Несмотря на то, что горожане бойкотируют приезжих артистов, шоу приносит доход – все билеты на представление скупает Денди, сын богатой аристократки Глории Мотт. Парень восхищается фриками и сам мечтает присоединиться к шоу. Внешне красивый Денди оказывается уродом в душе – его притягивает все жестокое и извращенное. Интерес к необычным циркачам проявляет и парочка мошенников, которая собирается убить фриков, сдать их тела в коллекцию музея редкостей и за счет этого обогатиться. Обманом они пробираются в парк и строят свои коварные планы... Этот сезон посвящен искусству бродячего цирка – искусству умирающему, поскольку живые шоу в Америке постепенно вытесняют телевидение и Голливуд.   

7.9
7.9 IMDb

American Horror Story List of episodes

TV series release schedule
Monsters Among Us
Season 4 Episode 1
8 October 2014
Massacres and Matinees
Season 4 Episode 2
15 October 2014
Edward Mordrake: Part 1
Season 4 Episode 3
22 October 2014
Edward Mordrake: Part 2
Season 4 Episode 4
29 October 2014
Pink Cupcakes
Season 4 Episode 5
5 November 2014
Bullseye
Season 4 Episode 6
12 November 2014
Test of Strength
Season 4 Episode 7
19 November 2014
Blood Bath
Season 4 Episode 8
3 December 2014
Tupperware Party Massacre
Season 4 Episode 9
10 December 2014
Orphans
Season 4 Episode 10
17 December 2014
Magical Thinking
Season 4 Episode 11
7 January 2015
Show Stoppers
Season 4 Episode 12
14 January 2015
Curtain Call
Season 4 Episode 13
21 January 2015
