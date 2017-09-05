В 7 сезоне 9 серии сериала «Американская история ужасов» Кай выступает перед своими солдатами с рассказом о лидерах сект – Маршалле Эпплуайте, Джиме Джонсе, Дэвиде Кореше. Он искренне восхищается этими людьми, а также спрашивает своих последователей, готовы ли они пойти на жертвы ради своего лидера. В городском совете Кай выдвигает свою кандидатуру для избрания в Сенат. Он намерен добиться своего, несмотря на то, что кандидат от их штата уже имеется.

Расстроенная смертью брата, Уинтер уговаривает Айви и Элли бежать, но их останавливают. Позже женщины решают уехать без Уинтер, забрав с собой лишь сына. Однако мальчика у родителей забирает Кай. Оззи называет его папой. Выясняется, что Элли так и не простила Айви за измену и присоединение к культу. Она отправляет спутницу мышьяком во время романтического ужина.

Кай снова рассказывает своим приверженцам об основателях известных сект. Он утверждает, что всех их воскресил сам Иисус. Оззи возражает лидеру, за что мальчика наказывают. Элли подделывает документы из клиники, где ей делали искусственное оплодотворение. Теперь по бумагам отцом мальчика значится Кай. Она рассказывает об этом лидеру культа, а также признается в убийстве Айви.

