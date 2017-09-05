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Kinoafisha TV Shows American Horror Story Seasons Season 7 Episode 9

American Horror Story 2011 episode 9 season 7

8.1 Rate
10 votes
"American Horror Story" season 7 all episodes
Election Night
Season 7 / Episode 1 5 September 2017
Don't Be Afraid of the Dark
Season 7 / Episode 2 12 September 2017
Neighbors from Hell
Season 7 / Episode 3 19 September 2017
11/9
Season 7 / Episode 4 26 September 2017
Holes
Season 7 / Episode 5 3 October 2017
Mid-Western Assassin
Season 7 / Episode 6 10 October 2017
Valerie Solanas Died for Your Sins: Scumbag
Season 7 / Episode 7 17 October 2017
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Season 7 / Episode 8 24 October 2017
Drink the Kool-Aid
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Charles (Manson) in Charge
Season 7 / Episode 10 7 November 2017
Great Again
Season 7 / Episode 11 14 November 2017
Episode description

В 7 сезоне 9 серии сериала «Американская история ужасов» Кай выступает перед своими солдатами с рассказом о лидерах сект – Маршалле Эпплуайте, Джиме Джонсе, Дэвиде Кореше. Он искренне восхищается этими людьми, а также спрашивает своих последователей, готовы ли они пойти на жертвы ради своего лидера. В городском совете Кай выдвигает свою кандидатуру для избрания в Сенат. Он намерен добиться своего, несмотря на то, что кандидат от их штата уже имеется.

Расстроенная смертью брата, Уинтер уговаривает Айви и Элли бежать, но их останавливают. Позже женщины решают уехать без Уинтер, забрав с собой лишь сына. Однако мальчика у родителей забирает Кай. Оззи называет его папой. Выясняется, что Элли так и не простила Айви за измену и присоединение к культу. Она отправляет спутницу мышьяком во время романтического ужина.

Кай снова рассказывает своим приверженцам об основателях известных сект. Он утверждает, что всех их воскресил сам Иисус. Оззи возражает лидеру, за что мальчика наказывают. Элли подделывает документы из клиники, где ей делали искусственное оплодотворение. Теперь по бумагам отцом мальчика значится Кай. Она рассказывает об этом лидеру культа, а также признается в убийстве Айви. 
 

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