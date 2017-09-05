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Kinoafisha TV Shows American Horror Story Seasons Season 7 Episode 7

American Horror Story 2011 episode 7 season 7

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"American Horror Story" season 7 all episodes
Election Night
Season 7 / Episode 1 5 September 2017
Don't Be Afraid of the Dark
Season 7 / Episode 2 12 September 2017
Neighbors from Hell
Season 7 / Episode 3 19 September 2017
11/9
Season 7 / Episode 4 26 September 2017
Holes
Season 7 / Episode 5 3 October 2017
Mid-Western Assassin
Season 7 / Episode 6 10 October 2017
Valerie Solanas Died for Your Sins: Scumbag
Season 7 / Episode 7 17 October 2017
Winter of Our Discontent
Season 7 / Episode 8 24 October 2017
Drink the Kool-Aid
Season 7 / Episode 9 31 October 2017
Charles (Manson) in Charge
Season 7 / Episode 10 7 November 2017
Great Again
Season 7 / Episode 11 14 November 2017
Episode description

В 7 сезоне 7 серии сериала «Американская история ужасов» Элли находится в психиатрической клинике. Беверли знакомится с Бебе Бэббит. Женщина знает о культе, а также намекает Беверли, что Кай использует ее и при случае избавиться от нее так же легко, как от Мэдоу. Журналистка отправляется к Каю и говорит, что нужно продолжать запугивать жителей города. Однако лидер отвечает, что теперь обществу нужна стабильность. Он отстраняет от дел всех женщин в группе, а сам запирается вместе с Харрисоном, Гэри и новыми единомышленниками.

Журналистка знакомит Айви и Уинтер с Бебе Бэббит Женщина рассказывает историю своей любовницы Валери Соланс. Она собрала вокруг себя группу единомышленниц, разделяющих ее идеи об искоренении патриархата путем уничтожения мужчин. После того, как Валери попадает в тюрьму за убийство Энди Уорхола, ее сторонницы начинают свое кровавое дело. Неожиданно всю славу у них отбирает некто, называющий себя Зодиак. Он пишет в газеты письма, где подробно рассказывает об убийствах и выдает себя за их организатора. 

Кай находит у Уинтер рукописи Соланс, знакомится с ними и заявляет, что ему по душе ее взгляды. Женщины убивают Харрисона, расчленяют его труп и сбрасывают в пруд. В репортаже с места убийства Беверли говорит, что в городе снова неспокойно.

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