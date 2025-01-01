Menu
Most Anticipated Films in 2027

Voyna i mir
Drama Russia
18 February 2027
Maslenica
Comedy, Romantic Russia
8 March 2027
Vinni-Puh i vse,vse,vse
Family Russia
25 March 2027
Otel «U pogibshego alpinista»
Detective, Sci-Fi, Drama Russia
28 January 2027
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
The Long Walk
2025, USA, Horror
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Imaginary
2024, USA, Horror
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
