Betty White
Awards
Awards and nominations of Betty White
Betty White
About
Filmography
Awards
Golden Globes, USA 1989
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1988
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1987
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1986
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1951
Best Actress
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2010
Best WTF Moment
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2011
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2010
Life Achievement Award
Winner
Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
