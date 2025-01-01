Menu
Kinoafisha Persons Seth MacFarlane Awards

Awards and nominations of Seth MacFarlane

Seth MacFarlane
Awards and nominations of Seth MacFarlane
Academy Awards, USA 2013 Academy Awards, USA 2013
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Character Voice-Over Performance
Winner
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Character Voice-Over Performance
Winner
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Character Voice-Over Performance
Winner
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Music and Lyrics
Winner
Outstanding Music and Lyrics
Winner
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Voice-Over Performance
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
 Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
 Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
 Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Voice-Over Performance
Nominee
 Outstanding Special Class Programs
Nominee
 Outstanding Special Class Programs
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Voice-Over Performance
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
BAFTA Awards 2010 BAFTA Awards 2010
Best International
Nominee
BAFTA Awards 2008 BAFTA Awards 2008
Best International
Nominee
 Best International
Nominee
Razzie Awards 2015 Razzie Awards 2015
Worst Director
Nominee
 Worst Actor
Nominee
 Worst Screen Ensemble
Nominee
 Worst Screen Ensemble
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2013 MTV Movie + TV Awards 2013
Best On-Screen Duo
Winner
Best WTF Moment
Nominee
 Best Shirtless Performance
Nominee
 Best Fight
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2017 MTV Movie + TV Awards 2017
Best Comedic Performance
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2016 MTV Movie + TV Awards 2016
Best Virtual Performance
Nominee
 Best Virtual Performance
Nominee
