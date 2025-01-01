Menu
Awards
Awards and nominations of Seth MacFarlane
Seth MacFarlane
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Seth MacFarlane
Academy Awards, USA 2013
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Character Voice-Over Performance
Winner
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Character Voice-Over Performance
Winner
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Character Voice-Over Performance
Winner
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Music and Lyrics
Winner
Outstanding Music and Lyrics
Winner
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Voice-Over Performance
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Voice-Over Performance
Nominee
Outstanding Special Class Programs
Nominee
Outstanding Special Class Programs
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Voice-Over Performance
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
BAFTA Awards 2010
Best International
Nominee
BAFTA Awards 2008
Best International
Nominee
Best International
Nominee
Razzie Awards 2015
Worst Director
Nominee
Worst Actor
Nominee
Worst Screen Ensemble
Nominee
Worst Screen Ensemble
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2013
Best On-Screen Duo
Winner
Best WTF Moment
Nominee
Best Shirtless Performance
Nominee
Best Fight
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2017
Best Comedic Performance
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2016
Best Virtual Performance
Nominee
Best Virtual Performance
Nominee
