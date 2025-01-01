Меню
Сет МакФарлейн
Награды
Награды и номинации Сета МакФарлейна
Награды и номинации Сета МакФарлейна
Оскар 2013
Лучшая песня к фильму
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшее озвучивание персонажа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшее озвучивание персонажа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшее озвучивание персонажа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Music and Lyrics
Победитель
Outstanding Music and Lyrics
Победитель
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшее озвучивание
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшее озвучивание
Номинант
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшее озвучивание
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
BAFTA 2010
Best International
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best International
Номинант
Best International
Номинант
Золотая малина 2015
Худший режиссер
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Best On-Screen Duo
Победитель
Лучший WTF момент
Номинант
Лучшее появление без рубашки
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучшая комедийная роль
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Best Virtual Performance
Номинант
Best Virtual Performance
Номинант
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
