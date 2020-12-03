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Poster of Scarface
7.8
Kinoafisha Films Scarface
7.8

Scarface

, 1932
Scarface
USA / Drama, Action / 18+
Poster of Scarface
7.8

Synopsis

An ambitious and near insanely violent gangster climbs the ladder of success in the mob, but his weaknesses prove to be his downfall.

Cast

Paul Mooney
Tony
Ann Dvorak
Ann Dvorak
Cesca
Karen Morley
Poppy
Osgood Perkins
Lovo
George Raft
Rinaldo
C. Henry Gordon
Guarino
Vince Barnett
Angelo
Boris Karloff
Boris Karloff
Gaffney
Purnell Pratt
Publisher
Tully Marshall
Managing Editor
Director Howard Hawks, Richard Rosson
Writer Ben Hecht, Seton I. Miller, Armitage Trail, John Lee Mahin
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 1932
World premiere 31 March 1932
Release date
23 April 1932 Brazil
17 February 1933 France
7 May 1932 Great Britain
15 November 1947 Italy
13 March 1933 Japan R15+
15 July 1999 Spain 16
18 September 1944 Sweden 15
9 April 1932 USA
1 January 1951 USSR
MPAA PG
Budget $800,000
Worldwide Gross $855
Production The Caddo Company
Also known as
Scarface, Caracortada, Lice s ožiljkom, Scarface - Chicagos siste gangster, Лицо со шрамом, A sebhelyes arcú, Arminägu rahva häbiplekk, Arpinaama, Człowiek z blizną, Der Mann mit der Narbe, El terror del hampa, Mặt Sẹo, Narbengesicht, Scarface - Lo sfregiato, Scarface, de getekende, Scarface, el terror del hampa, Scarface, le balafré, Scarface, o Homem da Cicatriz, Scarface: A Vergonha de uma Nação, Scarface: Cara cortada, Scarface: The Shame of the Nation, The Shame of a Nation, Yüzü Damgalı Adam, Zjizvená tvár, Žmogus su randu, Σκάρφεϊς, Лице с белег, Лице са ожиљком, Обличчя зі шрамом, 暗黒街の顔役, 疤面人, A sebhelyesarcú, La pandilla de cara cortada, Yaralı Üz, 스카페이스, Scarface, the Shame of the Nation

Film rating

7.8
Rate 25 votes
7.7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  490 In the Drama genre  223 In the Action genre  136 In films of USA  332 In films of 1932  3
Updated 3 December 2020

Quotes

Tony Camonte Listen, Little Boy, in this business there's only one law you gotta follow to keep out of trouble: Do it first, do it yourself, and keep on doing it.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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