Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Scarface
8.3
Scarface - Trailer
Kinoafisha Films Scarface
8.3

Scarface

, 1983
Scarface
USA / Drama, Crime / 18+
Trailers
Poster of Scarface
8.3
Scarface - Trailer
Scarface  Trailer

Synopsis

In Miami in 1980, a determined Cuban immigrant takes over a drug cartel and succumbs to greed.

Cast

Al Pacino
Al Pacino
Tony Montana
Steven Bauer
Steven Bauer
Manny Ray
Michelle Pfeiffer
Michelle Pfeiffer
Elvira
Mary Elizabeth Mastrantonio
Gina
Míriam Colón
Mama Montana
Paul Shenar
Alejandro Sosa
Harris Yulin
Bernstein
Ángel Salazar
Chi Chi
F. Murray Abraham
F. Murray Abraham
Omar
Robert Loggia
Robert Loggia
Frank Lopez
Director Brian De Palma
Writer Oliver Stone, Howard Hawks, Ben Hecht
Composer Giorgio Moroder
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 50 minutes
Production year 1983
Online premiere 16 February 2022
World premiere 1 December 1983
Release date
13 November 1987 Russia 16+
8 March 2012 Argentina 13
1 February 1984 Australia
13 January 1984 Brazil
9 December 1983 Canada 18A
10 January 2018 Estonia
8 March 1984 Finland
30 October 2013 France
8 March 1984 Germany
3 February 1984 Great Britain
23 March 1984 Greece
6 July 1985 Hungary 18
18 March 2026 Iceland 16 year age limit
17 February 1984 Ireland 18
20 April 1984 Italy
28 April 1984 Japan
1 December 1983 Kazakhstan
2 May 2023 Lithuania N16
5 April 1984 Netherlands
9 December 1983 Norway 18
1 February 1990 Poland 18
12 April 1984 Portugal
8 December 1984 South Korea
12 March 1984 Spain
23 March 1984 Sweden
9 December 1983 USA
1 December 1983 Ukraine
MPAA R
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $66,443,303
Production Universal Pictures, Martin Bregman Productions
Also known as
Scarface, Caracortada, Scarface - Toni, das Narbengesicht, Seja ar rētu, Žmogus su randu, Лице са ожиљком, Лицо со шрамом, Обличчя зі шрамом, 疤面煞星, A sebhelyesarcú, Al Pacino - Scarface, Alvajeh zol nodba, Arminägu, Arpinaama scarface, Brazgotinec, Çapıqlı üz, Cara cortada, Chandiq yuz, Człowiek z blizną, El precio del poder, Le balafré, Lice s ožiljkom, Njeriu me shenjë, O simademenos, Ông Trùm Mặt Sẹo, Örfés, Pneey Zaleket, Scarface - A Força do Poder, Scarface - arpinaama, Scarface - Le balafré, Sicilyalı, Sourat zakhmi, Yaralı Yüz, Zjazvená tvár, Zjizvená tvář, Ο σημαδεμένος, Белязаният, Тыртық бет, एलपचीनो स्कारफेस, स्कारफेस, 스카페이스, スカーフェイス, Arpinaama, Scarface El precio del poder, Yaralı Üz, Лицо со шрамoм

Film rating

8.3
Rate 40 votes
8.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  118 In the Drama genre  49 In the Crime genre  14 In films of USA  78 In films of 1983  1

Film Trailers

All trailers
Scarface - Trailer
Scarface Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Scarface
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Scarface

The Godfather: Part III
The Godfather: Part III Drama, Thriller, Action
1990, USA
7.0
Goodfellas
Goodfellas Drama, Biography
1990, USA
8.0
Once Upon a Time in America
Once Upon a Time in America Drama
1983, USA / Italy
8.0
The Godfather: Part II
The Godfather: Part II Thriller, Drama
1974, USA
8.0
Scarface
Scarface Drama, Action
1932, USA
7.0
Gorbaciof
Gorbaciof Drama
2010, Italy
6.0
Scarface Crime, Drama, Thriller
USA
0.0
Heat
Heat Drama, Crime
1995, USA
8.0
Scent of a Woman
Scent of a Woman Drama
1992, USA
8.0
The Irishman
The Irishman Crime, Drama, Biography
2019, USA
7.0
The Wolf of Wall Street
The Wolf of Wall Street Drama, Crime
2013, USA
8.0
Django Unchained
Django Unchained Western
2012, USA
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more