Poster of Blue Beetle
7.4 IMDb Rating: 5.9
Rate
6 posters
Kinoafisha Films Blue Beetle

Blue Beetle

Blue Beetle 18+
Synopsis

An alien scarab chooses Jaime Reyes to be its symbiotic host, bestowing the recent college graduate with a suit of armor that's capable of extraordinary powers, forever changing his destiny as he becomes the superhero known as Blue Beetle.

Blue Beetle - trailer in russian
Blue Beetle  trailer in russian
Country USA / Mexico
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 2023
Online premiere 19 September 2023
World premiere 19 July 2023
Release date
17 August 2023 Albania
18 August 2023 Andorra
17 August 2023 Aruba
14 September 2023 Australia
17 August 2023 Austria
17 August 2023 Azerbaijan 13+
16 August 2023 Belgium
17 August 2023 Bosnia and Herzegovina
17 August 2023 Brazil
18 August 2023 Bulgaria
17 August 2023 Cambodia
17 August 2023 Canada
14 September 2023 China
17 August 2023 Croatia
28 September 2023 Cyprus
17 August 2023 Czechia
17 August 2023 Denmark
17 August 2023 Dominican Republic
17 August 2023 Ecuador
18 August 2023 Estonia
18 August 2023 Finland
16 August 2023 France
17 August 2023 Georgia PG-13
17 August 2023 Germany
17 August 2023 Great Britain
28 September 2023 Greece
17 August 2023 Guyana
17 August 2023 Hong Kong
17 August 2023 Hungary
16 August 2023 Iceland Unrated
18 August 2023 India
16 August 2023 Indonesia
18 August 2023 Ireland
17 August 2023 Israel
17 August 2023 Italy T
14 September 2023 Japan
17 August 2023 Kazakhstan
24 August 2023 Kuwait
17 August 2023 Kyrgyzstan 12+
17 August 2023 Laos
18 August 2023 Latvia (none)
18 August 2023 Lithuania
23 August 2023 Malta
17 August 2023 Mexico
17 August 2023 Moldova 12
18 August 2023 Mongolia
17 August 2023 Montenegro
18 August 2023 Nepal
17 August 2023 Netherlands
14 September 2023 New Zealand
17 August 2023 North Macedonia
18 August 2023 Norway
18 August 2023 Pakistan
13 September 2023 Papua New Guinea
16 August 2023 Philippines
18 August 2023 Poland
17 August 2023 Portugal
17 August 2023 Puerto Rico PG-13
18 August 2023 Romania o.A.
24 August 2023 Saudi Arabia
17 August 2023 Serbia
17 August 2023 Singapore
17 August 2023 Slovakia
17 August 2023 Slovenia
18 August 2023 South Africa 16
18 August 2023 Spain
18 August 2023 Sweden
17 August 2023 Switzerland 12
17 August 2023 Taiwan
17 August 2023 Thailand
17 August 2023 Trinidad and Tobago
17 August 2023 UAE 18TC
18 August 2023 USA
17 August 2023 Ukraine
17 August 2023 Uzbekistan
18 August 2023 Viet Nam
Budget $104,000,000
Worldwide Gross $130,788,072
Production Warner Bros., Warner Bros. Pictures Mexico, DC Entertainment
Also known as
Blue Beetle, Besouro Azul, Синий Жук, 藍甲蟲, Blue Beetle - New Verson, Bọ Hung Xanh, Kék Bogár, Mėlynasis vabalas, Moviy qo'ng'iz, Sinine Põrnikas, Zilais Skarabejs, Плава Буба, Сината Бубачка, Синия Бръмбар, Синій Жук, ब्लू बीटल, ブルービートル, 蓝甲虫
Director
Angel Manuel Soto
Angel Manuel Soto
Cast
Xolo Maridueña
Xolo Maridueña
Harvey Guillen
Harvey Guillen
Bruna Marquezine
Bruna Marquezine
Belissa Escobedo
Belissa Escobedo
George Lopez
George Lopez
Film rating

7.4
Rate 70 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1130
Currently, the film is not showing in cinemas

Film Reviews

artem.kurchatov13 7 October 2023, 14:00
Очень понравилось, советую посмотреть с юмором и драмой 👍
Weteran Mc 24 June 2024, 23:58
Новый супергеройский фантастический боевик, снятый по комиксам DC.
К простому мексиканскому парню случайным образом попадает некий инопланетный… Read more…
Blue Beetle - trailer in russian
Blue Beetle Trailer in russian
Blue Beetle - trailer (с субтитрами)
Blue Beetle Trailer (с субтитрами)
Stills
