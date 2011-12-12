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Poster of The Girl with the Dragon Tattoo
8.0
The Girl with the Dragon Tattoo - Dubbed trailer
Kinoafisha Films The Girl with the Dragon Tattoo
8.0

The Girl with the Dragon Tattoo

, 2011
The Girl With the Dragon Tattoo
USA / Crime, Thriller / 18+
Trailers
Poster of The Girl with the Dragon Tattoo
8.0
The Girl with the Dragon Tattoo - Dubbed trailer
The Girl with the Dragon Tattoo  Dubbed trailer

Synopsis

Journalist Mikael Blomkvist is aided in his search for a woman who has been missing for forty years by Lisbeth Salander, a young computer hacker.

Cast

Daniel Craig
Daniel Craig
Mikael Blomkvist
Rooney Mara
Rooney Mara
Lisbeth Salander
Robin Wright
Robin Wright
Erika Berger
Christopher Plummer
Christopher Plummer
Henrik Vanger
Geraldine James
Geraldine James
Cecilia
Goran Višnjić
Goran Višnjić
Armansky
Stellan Skarsgard
Stellan Skarsgard
Martin Vanger
Joel Kinnaman
Joel Kinnaman
Elodie Yung
Elodie Yung
Steven Berkoff
Steven Berkoff
Frode
Yorick van Wageningen
Yorick van Wageningen
Bjurman
Joely Richardson
Joely Richardson
Anita Vanger
Director David Fincher
Writer Steven Zaillian, Stieg Larsson
Composer Trent Reznor, Atticus Ross
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 38 minutes
Production year 2011
Online premiere 10 February 2012
World premiere 12 December 2011
Release date
5 January 2012 Russia WDSSPR 18+
19 January 2012 Argentina
12 January 2012 Australia
12 January 2012 Austria
2 January 2012 Belarus
18 January 2012 Belgium
26 January 2012 Bolivia
27 January 2012 Brazil
6 January 2012 Bulgaria
20 December 2011 Canada
26 January 2012 Chile
17 February 2012 Colombia
29 December 2011 Croatia
12 January 2012 Czechia
21 December 2011 Denmark
27 January 2012 Ecuador
21 December 2011 Egypt
6 January 2012 Estonia
21 December 2011 Finland
18 January 2012 France
14 December 2011 Germany
20 December 2011 Great Britain
12 January 2012 Greece
5 January 2012 Hong Kong
19 January 2012 Hungary
21 December 2011 Iceland
10 February 2014 India A
26 December 2011 Ireland
29 December 2011 Israel
3 February 2012 Italy
2 January 2012 Kazakhstan
6 January 2012 Latvia
5 January 2012 Lebanon
6 January 2012 Lithuania
26 January 2012 Malaysia
4 January 2012 Malta
20 January 2012 Mexico
5 January 2012 Montenegro
19 January 2012 Netherlands
26 January 2012 New Zealand R16
6 January 2012 Nigeria
21 December 2011 Norway
27 January 2012 Panama
2 February 2012 Peru
1 February 2012 Philippines
13 January 2012 Poland
19 January 2012 Portugal
30 December 2011 Romania
5 January 2012 Serbia
5 January 2012 Singapore
12 January 2012 Slovakia
29 December 2011 Slovenia
11 January 2012 South Korea
13 January 2012 Spain
21 December 2011 Sweden
27 January 2012 Switzerland 16
30 December 2011 Taiwan 18+
13 January 2012 Turkey
18 January 2012 UAE
14 December 2011 USA
2 January 2012 Ukraine
20 January 2012 Uruguay
27 January 2012 Venezuela
MPAA R
Budget $90,000,000
Worldwide Gross $232,617,430
Production Columbia Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Scott Rudin Productions
Also known as
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Film rating

8.0
Rate 130 votes
7.8 IMDb
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In overall ranking  325 In the Crime genre  39 In the Thriller genre  64 In films of USA  225 In films of 2011  4

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The Girl with the Dragon Tattoo - Dubbed trailer
The Girl with the Dragon Tattoo Dubbed trailer
The Girl with the Dragon Tattoo - Dubbed teaser
The Girl with the Dragon Tattoo Dubbed teaser
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