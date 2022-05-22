Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Triangle of Sadness

Triangle of Sadness

Triangle of Sadness 18+
Напомним о выходе в прокат
Triangle of Sadness - trailer with russian subtitles
Triangle of Sadness  trailer with russian subtitles
Country Sweden / USA / France
Runtime 2 hours 27 minutes
Production year 2022
Online premiere 18 September 2022
World premiere 22 May 2022
Release date
1 December 2022 Russia A-One Films
26 December 2022 Australia
14 October 2022 Austria
16 February 2023 Brazil 14
7 October 2022 Canada
6 October 2022 Czechia
24 November 2022 Denmark
23 September 2022 Estonia
23 September 2022 Finland
28 September 2022 France
15 December 2022 Georgia R
13 October 2022 Germany
28 October 2022 Great Britain 15
18 September 2022 Greece K12
29 December 2022 Hong Kong IIB
3 December 2022 Indonesia
28 October 2022 Ireland 15A
27 October 2022 Italy
23 February 2023 Japan
5 January 2023 Kazakhstan 18+
30 September 2022 Latvia N12
4 October 2022 Lithuania N18
16 February 2023 Mexico B-15
30 November 2022 Philippines
6 January 2023 Poland
17 May 2023 South Korea 15
17 February 2023 Spain 16
2 September 2022 Sweden
9 December 2022 Taiwan, Province of China
20 October 2022 Thailand
7 October 2022 USA
8 December 2022 Ukraine 16+
23 December 2022 Viet Nam
MPAA R
Budget €10,000,000
Worldwide Gross $26,195,743
Production Imperative Entertainment, Plattform Produktion, Neon
Also known as
Triangle of Sadness, El triángulo de la tristeza, Sans filtre, Triângulo da Tristeza, A szomorúság háromszöge, El triangle de la tristesa, Hüzün Üçgeni, Kurbuse kolmnurk, Liūdesio trikampis, Meshoulash Ha'Atzvout, Skumju Trīsstūris, Triangle of Sadness: Đáy Thượng Lưu, Trikotnik žalosti, Triunghiul tristeții, Trojúhelník smutku, Trojuholník smútku, Trokut tuge, Trougao tuge, W trójkącie, Το τρίγωνο της θλίψης, Идиотският триъгълник, Треугольник печали, Трикутник смутку, Троугао туге, 트라이앵글 오브 새드니스, 上流落水狗, 悲情三角, 瘋狂富作用, 逆転のトライアングル
Director
Ruben Östlund
Ruben Östlund
Cast
Woody Harrelson
Woody Harrelson
Charlbi Dean
Charlbi Dean
Harris Dickinson
Harris Dickinson
Zlatko Buric
Zlatko Buric
Oliver Ford Davies
Oliver Ford Davies
Cast and Crew
Similar films for Triangle of Sadness
Involuntary 7.2
Involuntary (2008)
The Square 7.3
The Square (2017)
Force Majeure 6.3
Force Majeure (2014)
Play 7.1
Play (2011)
The Guitar Mongoloid 6.1
The Guitar Mongoloid (2004)
Sleepwalking 7.1
Sleepwalking (2008)
Beach Rats 6.4
Beach Rats (2017)
Dirty Pretty Things 6.5
Dirty Pretty Things (2002)
Matthias & Maxime 7.1
Matthias & Maxime (2019)
The Glass Castle 7.1
The Glass Castle (2017)
Defendor 6.6
Defendor (2009)
Seven Pounds 7.8
Seven Pounds (2008)
Film in Collections
Movies About the Rich and Billionaires Movies About the Rich and Billionaires

Film rating

6.8
Rate 55 votes
7.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2099 In the Drama genre  911 In films of Sweden  19 In films of USA  1280 In films of France  147
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Ольга Куприна 5 December 2022, 09:23
Ты просто не понял ничего, все там связано
User 19 December 2022, 16:44
Фильм нужно смотреть с определенным уровнем IQ, если интелектуальный коэффицент ниже нуля, то скорей всего фильм не понравится, но не стоит расстраиваться, посмотрите «ЁЛКИ 702» и всё пройдёт)
Reviews Write review
Quotes
Clementine [picking up a live grenade] Winston, look. Isn't this one of ours?
Film Trailers All trailers
Triangle of Sadness - trailer with russian subtitles
Triangle of Sadness Trailer with russian subtitles
Triangle of Sadness - trailer
Triangle of Sadness Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Finnick 2
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Good Boy
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Lermontov. Doomsday
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Roofman
Roofman
2025, USA, Crime, Drama
Bone Lake
Bone Lake
2024, USA, Horror, Detective, Thriller
Ice Fall
Ice Fall
2025, USA, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more