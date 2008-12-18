ProductionColumbia Pictures, Relativity Media, Overbrook Entertainment
Also known as
Seven Pounds, Siete almas, Sete Vidas, Sieben Leben, Syv liv, Семь жизней, 7 Số Phận, 7つの贈り物, Epta zoes, Hét élet, Șapte suflete, Sedam duša, Sedem dus, Sedem životov, Sedm životů, Seitse elu, Seitsemän elämää, Sen uchun, Sept vies, Septiņas dzīves, Septynios sielos, Set ànimes, Sette anime, Siedem dusz, Yeddi həyat, Yedi Yaşam, Επτά ζωές, Жеті өмір, Седам душа, Седам живота, Седем души, Сім душ, 七生有幸, 七磅, 七重天, 七面人生, 救人七命, 7 Pounds, 7 Vies, 7 أرطال, Сім життів, هفت زندگی, Sieben Leben - Seven Pounds