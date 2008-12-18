Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Seven Pounds
7.8
Seven Pounds - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Seven Pounds
7.8

Seven Pounds

, 2008
Seven Pounds
USA / Drama / 18+
Trailers
Poster of Seven Pounds
7.8
Seven Pounds - Dubbed trailer
Seven Pounds  Dubbed trailer

Cast

Will Smith
Will Smith
Ben
Woody Harrelson
Woody Harrelson
Ezra
Rosario Dawson
Rosario Dawson
Emily
Barry Pepper
Barry Pepper
Dan
Elpidia Carrillo
Elpidia Carrillo
Connie
Madison Pettis
Michael Ealy
Michael Ealy
Ben's Brother
Yeniffer Behrens
Lydia A. Butler
Geoffrey Gould
Gina Hecht
Gina Hecht
Tim Kelleher
Stewart Goodman
Director Gabriele Muccino
Writer Grant Nieporte
Composer Angelo Milli
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 2008
Online premiere 8 January 2009
World premiere 18 December 2008
Release date
15 January 2009 Russia WDSSPR 16+
8 January 2009 Australia
15 January 2009 Belarus
25 December 2008 Brazil
18 December 2008 Canada
12 March 2009 Czechia
6 February 2009 Denmark
14 January 2009 France
8 January 2009 Germany
16 January 2009 Great Britain
26 February 2009 Greece
16 January 2009 Ireland
9 January 2009 Italy
15 January 2009 Kazakhstan
9 January 2009 Mexico
15 January 2009 Netherlands
6 February 2009 Norway
8 January 2009 Portugal
13 March 2009 Romania
5 March 2009 Slovakia
16 January 2009 Spain 12
1 April 2016 Thailand
13 March 2009 Turkey
18 December 2008 USA
15 January 2009 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $55,000,000
Worldwide Gross $169,748,929
Production Columbia Pictures, Relativity Media, Overbrook Entertainment
Also known as
Seven Pounds, Siete almas, Sete Vidas, Sieben Leben, Syv liv, Семь жизней, 7 Số Phận, 7つの贈り物, Epta zoes, Hét élet, Șapte suflete, Sedam duša, Sedem dus, Sedem životov, Sedm životů, Seitse elu, Seitsemän elämää, Sen uchun, Sept vies, Septiņas dzīves, Septynios sielos, Set ànimes, Sette anime, Siedem dusz, Yeddi həyat, Yedi Yaşam, Επτά ζωές, Жеті өмір, Седам душа, Седам живота, Седем души, Сім душ, 七生有幸, 七磅, 七重天, 七面人生, 救人七命, 7 Pounds, 7 Vies, 7 أرطال, Сім життів, هفت زندگی, Sieben Leben - Seven Pounds

Film rating

7.8
Rate 129 votes
7.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  448 In the Drama genre  200 In films of USA  307 In films of 2008  10

Film Trailers

All trailers
Seven Pounds - Dubbed trailer
Seven Pounds Dubbed trailer
Seven Pounds - Trailer
Seven Pounds Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Seven Pounds

Quotes

[first lines]
911 Operator 911 emergency...
Ben Thomas I need an ambulance.
911 Operator I have you at 9212 West Third Street in Los Angeles.
Ben Thomas Yes, room number 2.
911 Operator What's the emergency?
Ben Thomas There's been a suicide.
911 Operator Who's the victim?
Ben Thomas I am.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Seven Pounds

Monster's Ball
Monster's Ball Drama, Romantic, Crime, Thriller
2001, USA / Canada
7.0
The Pursuit of Happyness
The Pursuit of Happyness Comedy, Drama
2006, USA
8.0
Collateral Beauty
Collateral Beauty Drama
2016, USA
7.0
I Am Legend
I Am Legend Drama, Sci-Fi, Horror
2007, USA
7.0
Ali
Ali Sport, Drama, Biography
2001, USA
6.0
Concussion
Concussion Drama, Sport
2015, USA
6.0
Focus
Focus Comedy
2015, USA
7.0
The Blind Side
The Blind Side Sport, Drama
2009, USA
7.0
Hancock
Hancock Comedy, Sci-Fi, Action
2008, USA
7.0
The Boy in the Striped Pyjamas
The Boy in the Striped Pyjamas War, Drama
2008, Great Britain / USA
7.0
The Bucket List
The Bucket List Adventure, Drama, Comedy
2007, USA
7.0
Hitch
Hitch Comedy, Romantic
2005, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more