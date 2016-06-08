Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Lights Out
Poster of Lights Out
Poster of Lights Out
Poster of Lights Out
Рейтинги
7.0 IMDb Rating: 6.3
Rate
4 posters
Kinoafisha Films Lights Out

Lights Out

Lights Out 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Rebecca must unlock the terror behind her little brother's experiences that once tested her sanity, bringing her face to face with an entity attached to their mother.
Lights Out - trailer in russian 2
Lights Out  trailer in russian 2
Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2016
Online premiere 15 February 2020
World premiere 8 June 2016
Release date
21 July 2016 Russia КАРО Премьер 16+
28 July 2016 Argentina +16
21 July 2016 Australia
21 July 2016 Belarus
17 August 2016 Belgium
18 August 2016 Brazil
22 July 2016 Bulgaria
22 July 2016 Canada 14A
21 July 2016 Denmark
22 July 2016 Estonia
22 July 2016 Finland
24 August 2016 France
4 August 2016 Germany
19 August 2016 Great Britain
29 September 2016 Greece
18 August 2016 Hong Kong IIB
21 July 2016 Hungary
22 July 2016 India A
19 August 2016 Ireland 15A
25 August 2016 Israel 16
4 August 2016 Italy
27 August 2016 Japan G
21 July 2016 Kazakhstan
29 July 2016 Latvia
22 July 2016 Lithuania N-13
29 July 2016 Mexico B-15
21 July 2016 Netherlands
22 July 2016 Norway 15
28 July 2016 Peru
21 July 2016 Philippines R-13
22 July 2016 Poland
21 July 2016 Portugal M/14
12 August 2016 Romania
18 August 2016 Singapore NC16
21 July 2016 Slovakia
22 July 2016 South Africa 13
24 August 2016 South Korea
19 August 2016 Spain
10 August 2016 Sweden
21 July 2016 Thailand 15
22 July 2016 Turkey 13+
22 July 2016 USA
21 July 2016 Ukraine
22 July 2016 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $4,900,000
Worldwide Gross $149,368,835
Production New Line Cinema, RatPac-Dune Entertainment, Grey Matter Productions
Also known as
Lights Out, Cuando las luces se apagan, Dans le noir, Ác Mộng Bóng Đêm, Amikor kialszik a fény, Işıklar Sönünce, Kad nodziest gaisma, Kad se svjetla ugase, Kibouy orot, Kiedy gasną światła, Lights Out - Terror na Escuridão, Lights Out - Terrore nel buio, Lights/Off, Neisjunk sviesos, Nezhasínaj!, No apaguis mai el llum, Nu stinge lumina, Nunca apagues la luz, Quando as Luzes se Apagam, Tuled surnuks, Untitled New Line Horror Film, Μη σβήσεις το φως, И гаснет свет..., Када се угасе светла, Не вимикай світло, Не гасете светлината, ライト/オフ, 关灯以后, 关灯后, 关灯有鬼, 鬼關燈
Director
David F. Sandberg
David F. Sandberg
Cast
Teresa Palmer
Teresa Palmer
Emily Alyn Lind
Emily Alyn Lind
Alicia Vela-Bailey
Alicia Vela-Bailey
Amiah Miller
Amiah Miller
Gabriel Bateman
Gabriel Bateman
Cast and Crew
Similar films for Lights Out
Annabelle: Creation 7.0
Annabelle: Creation (2017)
Annabelle 6.4
Annabelle (2014)
Warm Bodies 7.3
Warm Bodies (2013)
The Wretched 5.9
The Wretched (2019)
Brahms: The Boy II 6.0
Brahms: The Boy II (2019)
Look Away 6.6
Look Away (2018)
Veronica 5.9
Veronica (2017)
Polaroid 5.2
Polaroid (2017)
Berlin Syndrome 6.3
Berlin Syndrome (2017)
The Bye Bye Man 4.5
The Bye Bye Man (2016)
The Forest 6.1
The Forest (2016)
The Autopsy of Jane Doe 7.1
The Autopsy of Jane Doe (2016)

Film rating

7.0
Rate 36 votes
6.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1939
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Андрей 29 August 2016, 00:14
не дошел я на него в кино и правильно сделал!
хотя, трейлер понравился и хотелось посмотреть именно на большом экране!
слабоват фильм, на мой… Read more…
Julie Wonders 21 October 2016, 17:49
Не самый сильный фильм Джеймса Вана. В разы слабее двух частей "Заклятия". Хотя, конечно, сама идея реализована неплохо. Хотелось большего развития… Read more…
Quotes
Diana [after being shot at] That won't hurt me.
Sophie [puts gun to her head] This will. There's no you without me.
Rebecca Mom, what are you doing?
Sophie Saving your lives.
[pulls the trigger]
Film Trailers All trailers
Lights Out - trailer in russian 2
Lights Out Trailer in russian 2
Lights Out - trailer in russian
Lights Out Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Lights Out
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more