Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Film lists
New Releases
Ratings
Trailers
Close trailer
Close trailer
Kinoafisha
Trailers
Sing. Trailer in russian 2
Sing. Trailer in russian 2
3
3
🧡
1
👏
🥺
🤔
🥱
Publication date: 7 November 2016
Sing
– In a city of humanoid animals, a hustling theater impresario's attempt to save his theater with a singing competition becomes grander than he anticipates even as its finalists' find that their lives will never be the same.
Expand
Share trailer
All movie trailers
trailer in russian
russian teaser
отрывки
trailer 3
trailer 2
trailer
teaser
7.4
Sing
Musical, Animation, 2016, USA
02:33
Chebi 2
trailer 2
02:13
Bonhoeffer
trailer in russian
02:23
Eddington
trailer in russian
00:45
No Other Choice
teaser с субтитрами
01:06
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
trailer in russian
00:58
Die, My Love
trailer in russian
02:02
The Thing with Feathers
trailer
02:02
Daddy's Daughters. Mom is Back
trailer
00:58
Harvest
trailer in russian
01:58
Masha i Medvedi
trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree