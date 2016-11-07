Menu
Russian
Sing. Trailer in russian 2

Publication date: 7 November 2016
Sing – In a city of humanoid animals, a hustling theater impresario's attempt to save his theater with a singing competition becomes grander than he anticipates even as its finalists' find that their lives will never be the same.
7.4 Sing
Sing Musical, Animation, 2016, USA
