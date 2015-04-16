Menu
Poster of The Age of Adaline
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 7.2
The Age of Adaline

The Age of Adaline

The Age of Adaline 18+
Synopsis

A young woman, born at the turn of the 20th century, is rendered ageless after an accident. After many solitary years, she meets a man who complicates the eternal life she has settled into.
The Age of Adaline - trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2015
Online premiere 1 May 2015
World premiere 16 April 2015
Release date
21 May 2015 Russia Вест 12+
16 April 2015 Australia
21 May 2015 Belarus
16 April 2015 Belgium 14
28 May 2015 Brazil
1 May 2015 Bulgaria
1 May 2015 Estonia
22 May 2015 France
9 July 2015 Germany
8 May 2015 Great Britain
23 April 2015 Greece
21 May 2015 Hong Kong
23 April 2015 Hungary
8 May 2015 Ireland
23 April 2015 Italy
21 May 2015 Kazakhstan 16+
1 May 2015 Lithuania
18 June 2015 Netherlands
29 April 2015 Portugal
2 July 2015 Slovakia
15 October 2015 South Korea
31 July 2015 Spain
24 April 2015 USA
21 May 2015 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $65,663,276
Production Lakeshore Entertainment, Lionsgate, Sidney Kimmel Entertainment
Also known as
The Age of Adaline, El secreto de Adaline, Adaline, A Idade de Adaline, A Incrível História de Adaline, Adaline - L'eterna giovinezza, Adaline varázslatos élete, Adaline'i aeg, Adelainas gadi, Adelainos amžius, Bezvremenska Adaline, Brezčasna Adaline, Éternelle Adaline, Für immer Adaline, Ha'sipour shel Adaline, Navždy mladá, Ölümsüz aşk, Sắc Đẹp Vĩnh Cửu, Secretul lui Adaline, Wiek Adaline, Το μυστικό της Ανταλάιν, Безвременска Адалин, Безвременска Аделајн, Век Адалин, Вечната Аделайн, Вік Аделайн, アデライン、100年目の恋, 時空永恆的愛戀
Director
Lee Toland Krieger
Cast
Blake Lively
Harrison Ford
Amanda Crew
Ellen Burstyn
Michiel Huisman
Cast and Crew
Film rating

7.4
Rate 31 votes
7.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1220
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

phibi99 5 November 2020, 15:18
Красивый,романтичный фильм ,в котором прослеживается тема вечности.. Главная героиня- молодая девушка,которая после аварии перестала стареть... Она… Read more…
Sadashiva 13 October 2015, 00:25
Фильм очень понравился!



В меру романтичный, в меру философский, сильная режиссёрская и операторская работа. Сюжет простоват, но красивые актёры и… Read more…
The Age of Adaline - trailer in russian
The Age of Adaline Trailer in russian
The Age of Adaline - lana del rey "life is beautiful"
The Age of Adaline Lana del rey "life is beautiful"
