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Poster of Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu?
5.6
Kinoafisha Films Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu?
5.6

Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu?

, 2022
Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu?
France / Comedy / 18+
Poster of Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu?
5.6

Cast

Christian Clavier
Christian Clavier
Claude Verneuil
Chantal Lauby
Chantal Lauby
Marie Verneuil
Ary Abittan
Ary Abittan
David Benichou
Medi Sadoun
Medi Sadoun
Rachid Benassem
Frédéric Chau
Chao Ling
Noom Diawara
Charles Koffi
Frederique Bel
Frederique Bel
Isabelle Verneuil-Benassem
Émilie Caen
Ségolène Verneuil-Ling
Élodie Fontan
Élodie Fontan
Laure Verneuil-Koffi
Alice David
Alice David
Odile Verneuil-Benichou
Director Philippe de Chauveron
Writer Guy Laurent, Philippe de Chauveron
Composer Matthieu Gonet
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2022
World premiere 21 December 2021
Release date
1 July 2026 Russia Наше кино
6 April 2022 Belgium
16 November 2023 Croatia
19 May 2022 Czechia
6 April 2022 France
21 July 2022 Germany 0
7 July 2022 Greece
19 May 2022 Hungary 12
1 December 2022 Israel All
21 December 2021 Netherlands 14
15 June 2022 Poland
19 May 2022 Slovakia 12
19 August 2022 Spain
Budget €19,960,000
Worldwide Gross $27,832,384
Production Les films du premier, Les films du 24, TF1 Films Production
Also known as
Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?, Serial (Bad) Weddings 3, Monsieur Claude und sein großes Fest, Que Mal Fizemos Todos a Deus?, A oni dalej grzeszą, dobry Boże!, Bazi nagy francia lagzik 3., Bon Dieu 3!, Co jsme komu všichni udělali?, Čo sme komu všetci urobili?, Déu meu, però què ens has fet?, Dios mío, ¿pero qué nos has hecho?, Lama Ze Magi'ah Li 3, Pulmakaos 3, Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu?, Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie! 3, Ta luda vjenčanja 3, What the Hell Have We All Done, Θεέ μου τι Σου κάναμε; 3, Божевільне весілля 3, Самая безумная свадьба 3, 最高の花婿 ファイナル, 岳父岳母真难当3

Film rating

5.6
Rate 11 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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