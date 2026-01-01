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Noom Diawara
Noom Diawara
Kinoafisha
Persons
Noom Diawara
Noom Diawara
Noom Diawara
Date of Birth
26 December 1978
Age
47 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
,
Romantic hero
Popular Films
6.8
Serial (Bad) Weddings
(2014)
6.1
Serial (Bad) Weddings 2
(2019)
5.6
Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu?
(2022)
Filmography
5.6
Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu?
Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu?
Comedy
2022, France
6.1
Serial (Bad) Weddings 2
Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?
Comedy, Drama
2019, France
Watch trailer
4.1
Befikre
Befikre
Romantic, Family
2016, India
Watch trailer
6.8
Serial (Bad) Weddings
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?
Comedy
2014, France
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