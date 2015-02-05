Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Shaun the Sheep Movie
Poster of Shaun the Sheep Movie
Poster of Shaun the Sheep Movie
Poster of Shaun the Sheep Movie
Poster of Shaun the Sheep Movie
Poster of Shaun the Sheep Movie
Poster of Shaun the Sheep Movie
Poster of Shaun the Sheep Movie
Poster of Shaun the Sheep Movie
Poster of Shaun the Sheep Movie
Poster of Shaun the Sheep Movie
Poster of Shaun the Sheep Movie
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 7.3
Rate
12 posters
Kinoafisha Films Shaun the Sheep Movie

Shaun the Sheep Movie

Shaun the Sheep 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

When Shaun decides to take the day off and have some fun, he gets a little more action than he bargained for. A mix up with the Farmer, a caravan and a very steep hill lead them all to the Big City and it's up to Shaun and the flock to return everyone safely to the green grass of home.
Shaun the Sheep Movie - trailer in russian 1
Shaun the Sheep Movie  trailer in russian 1
Country Great Britain / France
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2015
Online premiere 11 September 2020
World premiere 5 February 2015
Release date
2 April 2015 Russia Вольга 0+
3 September 2015 Argentina
28 April 2015 Armenia
5 February 2015 Aruba
26 March 2015 Australia
20 March 2015 Austria
26 March 2015 Belarus
8 April 2015 Belgium
23 April 2015 Bolivia
30 April 2015 Brazil
6 February 2015 Bulgaria
3 September 2015 Chile
17 July 2015 China
23 April 2015 Colombia
26 February 2015 Croatia
26 February 2015 Czechia
26 March 2015 Denmark
24 April 2015 Ecuador
6 March 2015 Estonia
6 February 2015 Finland
1 April 2015 France
19 March 2015 Germany
6 February 2015 Great Britain
19 March 2015 Greece
19 February 2015 Hong Kong
26 February 2015 Hungary
18 February 2015 Indonesia
6 February 2015 Ireland
23 July 2015 Israel
12 February 2015 Italy
4 July 2015 Japan
26 March 2015 Kazakhstan
5 February 2015 Kuwait
20 February 2015 Latvia
22 March 2015 Lebanon
13 February 2015 Lithuania
8 April 2015 Luxembourg
2 April 2015 Mexico
25 March 2015 Netherlands
26 March 2015 New Zealand
26 February 2015 North Macedonia
6 February 2015 Norway
23 April 2015 Panama
29 April 2015 Philippines
13 February 2015 Poland
3 September 2015 Portugal
27 February 2015 Romania
5 March 2015 Serbia
19 February 2015 Singapore
23 April 2015 Slovakia
26 February 2015 Slovenia
27 February 2015 South Africa
13 August 2015 South Korea
17 April 2015 Spain
13 February 2015 Sweden
2 April 2015 Taiwan
5 March 2015 Thailand
17 April 2015 Turkey
24 May 2015 UAE
5 August 2015 USA
19 February 2015 Ukraine
26 March 2015 Uruguay
8 May 2015 Venezuela
27 February 2015 Viet Nam
MPAA PG
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $110,549,295
Production StudioCanal, Aardman Animations, Anton Capital Entertainment (ACE)
Also known as
Shaun the Sheep Movie, Shaun, el cordero: La película, Shaun le mouton, le film, Shun Alkharuf Alfilm, Shaun das Schaf: Der Film, Ovca Shaun Film, Shaun het Schaap: De Film, 小羊肖恩電影, Filem Shaun the Sheep, Shaun le Mouton: Le Film, Shaun Ovis in Movie, 小羊肖恩电影, A Ovelha Choné: O Filme, Auniņš Šons. Filma, Aviukas Sonas. Filmas, Bacek Jon film, Baranek Shaun, Cừu Quê Ra Phố, F for får - filmen, Fåret Shaun - filmen, Fåret Shaun filmen, Film Shaun the Sheep, Hrúturinn Hreinn Myndin, Kuzular Firarda, La oveja Shaun: La película, Lammas Shaun. Film, Late Lammas - elokuva, Mielul Shaun - Filmul, Ovčica Šone film, Ovečka Shaun, Ovečka Shaun ve filmu, Sauen Shaun: Filmen, Śauna da śīpa Philama, Shaun a Ovelha: O Filme, Shaun a Ovella: a Película, Shaun an Caoirigh: an Scannán, Shaun das Schaf, Shaun das Schaf - Der Film, Shaun Izimvu: The Movie, Shaun kivson ha'seret, Shaun l'ovella: La Pel·lícula, Shaun le Pecore: Il Film, Shaun na Caoraich: Am Film a, Shaun oaia Filmul, Shaun te Hipi: Te Kiriata, Shaun the Sheep Film, Shaun the Sheep Filma, Shaun the Sheep filmy, Shaun the Sheep филмот, Shaun the Sheep: Film, Shaun the Sheep: the Calacitra, Shaun the Sheep: The Movie, Shaun y Ddafad: Y Ffilm, Shaun, a bárány - A film, Shaun, o Carneiro: O Filme, Shaun, vita da pecora - Il film, Xiao Yang Xiao En, Σον το πρόβατο: Η ταινία, Баранчик Шон, Барашек Шон, Овцата Шон: Филмът, 小羊肖恩, 映画　ひつじのショーン　バック・トゥ・ザ・ホーム, 笑笑羊大電影
Director
Mark Burton
Cast
Andy Nyman
Andy Nyman
Nick Park
Nick Park
Justin Fletcher
John Sparkes
Stanley Unwin
Cast and Crew
Similar films for Shaun the Sheep Movie
0.0
Larrikins (2018)
Volki i ovtsy. Beeezumnoe prevrashchenie 6.4
Volki i ovtsy. Beeezumnoe prevrashchenie (2016)
Over the Hedge 7.2
Over the Hedge (2006)
Open Season 6.8
Open Season (2006)
Early Man 5.3
Early Man (2018)
Farmageddon: A Shaun the Sheep Movie 7.2
Farmageddon: A Shaun the Sheep Movie (2019)
Yellowbird 6.1
Yellowbird (2014)
Outback 5.7
Outback (2012)
The Pirates! Band of Misfits 7.1
The Pirates! Band of Misfits (2012)
Impy's wonderland / Urmel voll in Fahrt 4.9
Impy's wonderland / Urmel voll in Fahrt (2008)
The Wallace & Gromit Movie: Curse of the Were-Rabbit 7.1
The Wallace & Gromit Movie: Curse of the Were-Rabbit (2005)
Chicken Run 7.1
Chicken Run (2000)
Cartoon in Collections
Feature-Length Cartoons about Animals Feature-Length Cartoons about Animals

Cartoon rating

6.9
Rate 20 votes
7.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2000
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
Shaun the Sheep Movie - trailer in russian 1
Shaun the Sheep Movie Trailer in russian 1
Shaun the Sheep Movie - trailer in russian 2
Shaun the Sheep Movie Trailer in russian 2
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Shaun the Sheep Movie
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more