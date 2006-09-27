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Poster of Open Season
6.8
Kinoafisha Films Open Season
6.8

Open Season

, 2006
Open Season
USA / Animation, Adventure, Family, Comedy / 18+
Poster of Open Season
6.8

Synopsis

Boog, a domesticated 900lb. Grizzly bear, finds himself stranded in the woods 3 days before Open Season. Forced to rely on Elliot, a fast-talking mule deer, the two form an unlikely friendship and must quickly rally other forest animals if they are to form a rag-tag army against the hunters.

Cast

Martin Lawrence
Martin Lawrence
Boog
Ashton Kutcher
Ashton Kutcher
Elliot
Debra Messing
Debra Messing
Beth
Billy Connolly
Billy Connolly
McSquizzy
Jon Favreau
Jon Favreau
Reilly
Gary Sinise
Gary Sinise
Shaw
Paul Westerberg
Fyodor Bondarchuk
Fyodor Bondarchuk
Mikhail Boyarskiy
Mikhail Boyarskiy
Georgia Engel
Bobbie
Jane Krakowski
Jane Krakowski
Giselle
Gordon Tootoosis
Gordy
Director Roger Allers, Jill Culton, Anthony Stacchi
Writer Steve Bencich, Ron J. Friedman, Nat Mauldin, Jill Culton
Composer Ramin Djawadi, Paul Westerberg
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2006
Online premiere 31 January 2025
World premiere 27 September 2006
Release date
26 October 2006 Russia Каскад 12+
5 October 2006 Argentina
30 December 2006 Armenia
30 November 2006 Australia
23 October 2006 Bahrain
26 October 2006 Belarus
25 October 2006 Belgium
22 March 2007 Bosnia and Herzegovina
29 September 2006 Brazil
10 November 2006 Bulgaria
29 September 2006 Canada
8 October 2006 Chile
29 September 2006 China
18 January 2007 Croatia
23 November 2006 Czechia
20 March 2007 Denmark
2 November 2006 Dominican Republic
1 November 2006 Egypt
20 October 2006 Estonia
10 November 2006 Finland
18 October 2006 France
8 November 2006 Germany
13 October 2006 Great Britain
26 October 2006 Greece
15 February 2007 Hong Kong
9 November 2006 Hungary
10 November 2006 Iceland
8 October 2006 India
23 October 2006 Iraq
13 October 2006 Ireland
5 October 2006 Israel
9 December 2006 Japan
23 October 2006 Jordan
26 October 2006 Kazakhstan
23 October 2006 Kuwait
20 October 2006 Latvia
20 October 2006 Lithuania
13 October 2006 Mexico
4 October 2006 Netherlands
31 December 2006 North Macedonia
10 November 2006 Norway
23 October 2006 Oman
14 January 2007 Palestine
25 October 2006 Philippines
13 October 2006 Poland
1 November 2006 Portugal
23 October 2006 Qatar
27 October 2006 Romania
30 November 2006 Singapore
23 November 2006 Slovakia
26 October 2006 Slovenia
4 January 2007 South Korea
10 November 2006 Spain
10 November 2006 Sweden
23 October 2006 Syrian Arab Republic
4 January 2007 Thailand
27 September 2006 Trinidad and Tobago
29 December 2006 Turkey
23 October 2006 UAE
29 September 2006 USA
26 October 2006 Ukraine
1 December 2006 Uruguay
8 October 2006 Venezuela
16 February 2007 Viet Nam
MPAA PG
Budget $85,000,000
Worldwide Gross $200,811,689
Production Columbia Pictures, Sony Pictures Animation
Also known as
Open Season, Open Season: Amigos salvajes, Sezona lova, Boog & Elliot: Vilda vänner, Jagdfieber, Les Rebelles de la forêt, Lovecká sezóna, Сезон охоты, Baas in eigen bos, Boog & Elliot - vilde venner, Boog & Elliot Vão à Caça, Boog & Elliot: A caccia di amici, Boog & Elliot: Gutta på Skauen, Çılgın Dostlar, Colegas en el bosque, Col·legues al bosc, Fasl-e shekar, Haverim Al Ha-Kavenet, Jahihooaeg, Karvakamut, Medziokles sezonas atidarytas!, Mùa Săn Bắn, Nagyon vadon, Nazdravanii din Padure, O Bicho Vai Pegar, Oi iroes tou dasous, Ov mavsumi, Ov mövsümü, Sezon na misia, Trauksme mežā, Οι ήρωες του δάσους, Адкрыты сезон, Аңшылық маусымы, Ловен сезон, Сезон охоты 3D, Сезон полювання, ओपन सीज़न, オープン・シーズン, 丛林大反攻, 打獵季節, 森林反恐隊, Skógarstríð, Open Season 1, Open Season 3D, ღია სეზონი, Boog & Elliott, Amigos salvajes

Cartoon rating

6.8
Rate 36 votes
6.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2266 In the Animation genre  292 In the Adventure genre  459 In the Family genre  220 In the Comedy genre  559 In films of USA  1377 In films of 2006  48
Updated 3 May 2023
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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