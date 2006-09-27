|26 October 2006
|Russia
|Каскад
|12+
|5 October 2006
|Argentina
|30 December 2006
|Armenia
|30 November 2006
|Australia
|23 October 2006
|Bahrain
|26 October 2006
|Belarus
|25 October 2006
|Belgium
|22 March 2007
|Bosnia and Herzegovina
|29 September 2006
|Brazil
|10 November 2006
|Bulgaria
|29 September 2006
|Canada
|8 October 2006
|Chile
|29 September 2006
|China
|18 January 2007
|Croatia
|23 November 2006
|Czechia
|20 March 2007
|Denmark
|2 November 2006
|Dominican Republic
|1 November 2006
|Egypt
|20 October 2006
|Estonia
|10 November 2006
|Finland
|18 October 2006
|France
|8 November 2006
|Germany
|13 October 2006
|Great Britain
|26 October 2006
|Greece
|15 February 2007
|Hong Kong
|9 November 2006
|Hungary
|10 November 2006
|Iceland
|8 October 2006
|India
|23 October 2006
|Iraq
|13 October 2006
|Ireland
|5 October 2006
|Israel
|9 December 2006
|Japan
|23 October 2006
|Jordan
|26 October 2006
|Kazakhstan
|23 October 2006
|Kuwait
|20 October 2006
|Latvia
|20 October 2006
|Lithuania
|13 October 2006
|Mexico
|4 October 2006
|Netherlands
|31 December 2006
|North Macedonia
|10 November 2006
|Norway
|23 October 2006
|Oman
|14 January 2007
|Palestine
|25 October 2006
|Philippines
|13 October 2006
|Poland
|1 November 2006
|Portugal
|23 October 2006
|Qatar
|27 October 2006
|Romania
|30 November 2006
|Singapore
|23 November 2006
|Slovakia
|26 October 2006
|Slovenia
|4 January 2007
|South Korea
|10 November 2006
|Spain
|10 November 2006
|Sweden
|23 October 2006
|Syrian Arab Republic
|4 January 2007
|Thailand
|27 September 2006
|Trinidad and Tobago
|29 December 2006
|Turkey
|23 October 2006
|UAE
|29 September 2006
|USA
|26 October 2006
|Ukraine
|1 December 2006
|Uruguay
|8 October 2006
|Venezuela
|16 February 2007
|Viet Nam