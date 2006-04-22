|26 May 2006
|Russia
|UPI
|12+
|16 February 2007
|Algeria
|20 July 2006
|Argentina
|29 July 2006
|Armenia
|15 June 2006
|Australia
|7 July 2006
|Austria
|4 February 2007
|Belarus
|19 July 2006
|Belgium
|7 July 2006
|Brazil
|1 September 2006
|Bulgaria
|23 June 2006
|Cameroon
|19 May 2006
|Canada
|6 July 2006
|Chile
|9 July 2006
|Colombia
|8 June 2006
|Croatia
|30 October 2006
|Cyprus
|15 June 2006
|Czechia
|29 September 2006
|Denmark
|7 July 2006
|Ecuador
|13 September 2006
|Egypt
|2 June 2006
|Estonia
|4 January 2024
|Fiji
|22 September 2006
|Finland
|5 July 2006
|France
|6 July 2006
|Germany
|30 June 2006
|Great Britain
|5 October 2006
|Greece
|29 June 2006
|Hong Kong
|6 July 2006
|Hungary
|21 July 2006
|Iceland
|14 June 2006
|Indonesia
|30 June 2006
|Ireland
|29 June 2006
|Israel
|27 October 2006
|Italy
|4 January 2007
|Jamaica
|5 August 2006
|Japan
|27 May 2006
|Kazakhstan
|19 June 2006
|Kenya
|12 July 2006
|Kuwait
|2 June 2006
|Latvia
|29 December 2006
|Liberia
|2 June 2006
|Lithuania
|10 July 2006
|Madagascar
|19 May 2006
|Malaysia
|7 July 2006
|Mexico
|14 October 2006
|Moldova
|29 May 2006
|Nepal
|5 July 2006
|Netherlands
|31 July 2006
|New Zealand
|30 December 2006
|North Macedonia
|22 September 2006
|Norway
|14 July 2006
|Panama
|31 December 2006
|Paraguay
|7 November 2006
|Peru
|17 May 2006
|Philippines
|7 July 2006
|Poland
|13 July 2006
|Portugal
|10 November 2006
|Puerto Rico
|14 July 2006
|Romania
|18 May 2006
|Singapore
|15 June 2006
|Slovakia
|21 September 2006
|Slovenia
|23 June 2006
|South Africa
|31 May 2006
|South Korea
|16 June 2006
|Spain
|22 September 2006
|Sweden
|27 October 2006
|Switzerland
|9 August 2006
|Taiwan
|8 June 2006
|Thailand
|25 August 2006
|Turkey
|12 July 2006
|UAE
|19 May 2006
|USA
|1 June 2006
|Ukraine
|23 June 2006
|Uruguay
|7 July 2006
|Venezuela
|16 February 2007
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