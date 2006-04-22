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Poster of Over the Hedge
7.2
Kinoafisha Films Over the Hedge
7.2

Over the Hedge

, 2006
Over the Hedge
USA / Animation, Family, Comedy / 18+
Poster of Over the Hedge
7.2

Cast

Bruce Willis
Bruce Willis
RJ
Steve Carell
Steve Carell
Hammy
Omid Djalili
Omid Djalili
Allison Janney
Allison Janney
Gladys
Eugene Levy
Eugene Levy
Lou
Nick Nolte
Nick Nolte
Vincent
Gosha Kutsenko
Gosha Kutsenko
Thomas Haden Church
Thomas Haden Church
Dwayne
Catherine O'Hara
Catherine O'Hara
Penny
Avril Lavigne
Garry Shandling
Verne
Wanda Sykes
Wanda Sykes
Stella
Director Tim Johnson, Karey Kirkpatrick
Writer David Hoselton, Len Blum, Lorne Cameron, Karey Kirkpatrick
Composer Rupert Gregson-Williams
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 2006
Online premiere 3 March 2011
World premiere 22 April 2006
Release date
26 May 2006 Russia UPI 12+
16 February 2007 Algeria
20 July 2006 Argentina
29 July 2006 Armenia
15 June 2006 Australia
7 July 2006 Austria
4 February 2007 Belarus
19 July 2006 Belgium
7 July 2006 Brazil
1 September 2006 Bulgaria
23 June 2006 Cameroon
19 May 2006 Canada
6 July 2006 Chile
9 July 2006 Colombia
8 June 2006 Croatia
30 October 2006 Cyprus
15 June 2006 Czechia
29 September 2006 Denmark
7 July 2006 Ecuador
13 September 2006 Egypt
2 June 2006 Estonia
4 January 2024 Fiji
22 September 2006 Finland
5 July 2006 France
6 July 2006 Germany
30 June 2006 Great Britain
5 October 2006 Greece
29 June 2006 Hong Kong
6 July 2006 Hungary
21 July 2006 Iceland
14 June 2006 Indonesia
30 June 2006 Ireland
29 June 2006 Israel
27 October 2006 Italy
4 January 2007 Jamaica
5 August 2006 Japan
27 May 2006 Kazakhstan
19 June 2006 Kenya
12 July 2006 Kuwait
2 June 2006 Latvia
29 December 2006 Liberia
2 June 2006 Lithuania
10 July 2006 Madagascar
19 May 2006 Malaysia
7 July 2006 Mexico
14 October 2006 Moldova
29 May 2006 Nepal
5 July 2006 Netherlands
31 July 2006 New Zealand
30 December 2006 North Macedonia
22 September 2006 Norway
14 July 2006 Panama
31 December 2006 Paraguay
7 November 2006 Peru
17 May 2006 Philippines
7 July 2006 Poland
13 July 2006 Portugal
10 November 2006 Puerto Rico
14 July 2006 Romania
18 May 2006 Singapore
15 June 2006 Slovakia
21 September 2006 Slovenia
23 June 2006 South Africa
31 May 2006 South Korea
16 June 2006 Spain
22 September 2006 Sweden
27 October 2006 Switzerland
9 August 2006 Taiwan
8 June 2006 Thailand
25 August 2006 Turkey
12 July 2006 UAE
19 May 2006 USA
1 June 2006 Ukraine
23 June 2006 Uruguay
7 July 2006 Venezuela
16 February 2007 Viet Nam
MPAA PG
Budget $80,000,000
Worldwide Gross $339,795,890
Production DreamWorks Animation
Also known as
Over the Hedge, Vecinos invasores, Nos voisins, les hommes, Лесная братва, Ab durch die Hecke, Anapus tvoros, Ansooy-e parchin, Beesten bij de buren, Bí Mật Sau Hàng Rào, E Khoch'yndot, Jhaadiyo ke us paar, La gang del bosco, Lebih Lindung Nilai, Mbi gardh, Meşə qədeşlər, Meti khejirebas, O'rmon Axli, O'rmon shovvozlari, Orman Çetesi, Os Sem-Floresta, Otrpus žogam, Over hækken, Over hekken, På andra sidan häcken, Pera apo to frahti, Peste tufiș, Praz plot, Preko ograde, Pular a Cerca, Sa ibabaw ng halamang-bakod, Skok przez płot, Túl a sövényen, Üle heki, Veïns invasors, Yli aidan, Za plotem, Za plotom, Za zivo mejo, Πέρα από το φράχτη, Лісова братія, Орман ағайындары, През плета, Преко ограде, 森のリトル・ギャング, 森林保衛戰, Лісова братва, Becava ke upara, Over the hedge (2006), Over the hedge - beesten bij de buren

Cartoon rating

7.2
Rate 38 votes
6.7 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  1540 In the Animation genre  231 In the Family genre  159 In the Comedy genre  359 In films of USA  939 In films of 2006  30
Updated 21 April 2025
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soundtrack Over the Hedge
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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