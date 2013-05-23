Menu
Рейтинги
7.5 IMDb Rating: 7.6
7 posters
Blue Is the Warmest Color

Blue Is the Warmest Color

La vie d'Adèle / Blue is the Warmest Color 18+
Synopsis

Adèle's life is changed when she meets Emma, a young woman with blue hair, who will allow her to discover desire and to assert herself as a woman and as an adult. In front of others, Adèle grows, seeks herself, loses herself, and ultimately finds herself through love and loss.
Blue Is the Warmest Color - trailer in russian
Blue Is the Warmest Color  trailer in russian
Country France
Runtime 2 hours 59 minutes
Production year 2013
Online premiere 3 October 2019
World premiere 23 May 2013
Release date
7 November 2013 Russia Кино без границ 18+
31 January 2014 Argentina
16 November 2013 Australia
3 November 2013 Austria
7 November 2013 Belarus
9 October 2013 Belgium
6 December 2013 Brazil
9 October 2013 Canada
28 November 2013 Croatia
8 November 2013 Czechia
5 December 2013 Denmark
9 May 2014 Estonia
13 December 2013 Finland
9 October 2013 France
19 December 2013 Germany
22 November 2013 Great Britain
31 October 2013 Greece
2 January 2014 Hong Kong
10 October 2013 Hungary
11 October 2013 Iceland
19 October 2013 India
10 November 2013 Ireland
21 November 2013 Israel
24 October 2013 Italy
25 October 2013 Japan
7 November 2013 Kazakhstan
11 October 2013 Latvia
30 November 2013 Lebanon
1 November 2013 Lithuania
9 October 2013 Luxembourg
19 October 2013 Mexico
9 October 2013 Monaco
6 November 2013 Morocco
10 October 2013 Netherlands
13 February 2014 New Zealand
15 November 2013 North Macedonia
24 October 2013 Norway
18 October 2013 Poland
16 November 2013 Portugal
15 November 2013 Puerto Rico
30 October 2013 Romania
28 November 2013 Slovakia
9 November 2013 Slovenia
14 February 2014 South Africa
16 January 2014 South Korea
25 October 2013 Spain
22 November 2013 Sweden
9 January 2014 Switzerland
20 November 2013 Taiwan
25 December 2013 Thailand
8 November 2013 Turkey
25 October 2013 USA
7 November 2013 Ukraine
MPAA NC-17
Budget €4,000,000
Worldwide Gross $19,796,489
Production Quat'sous Films, Wild Bunch, France 2 Cinéma
Also known as
La vie d'Adèle, Blue Is the Warmest Colour, Blue Is the Warmest Color, La vida de Adèle, Blå är den varmaste färgen, A vida de Adèle, A vida de Adèle: Capítulos 1 e 2, Abi garmtarin rang ast, Adéle élete - 1-2. fejezet, Adele, Blue Is the Warmest Color, Adèle: Capitolele 1 & 2, Adèle: Capitolele 1 și 2, Adèle's Life, Adelen elämä - osat 1 & 2, Adèlen elämä: Osat 1 ja 2, Adeles gyvenimas. I ir II skyrius, Adèles liv - Kapitel 1 & 2, Adelin život, Adelino zivljenje, Aderu, burû wa atsui iro, Azul é a Cor Mais Quente, Blå är den varmaste färgen - kapitel 1 & 2, Blå er den varmeste fargen, Blau ist eine warme Farbe, Gajang ttatteutan saek, beullu, Kakhol hou ha'tzeva ha'kham be'yoter, La vida d'Adèle, La Vida de Adele, La vida de Adèle: Capítulos 1 & 2, La Vie d'Adèle - Chapitres 1 & 2, La vie d'Adèle: Chapitres 1 et 2, La vie d'Adèle: Kapitel 1 & 2, La vita di Adele, La vita di Adele: Capitoli 1 & 2, Le bleu est une couleur chaude, Màu Xanh Nồng Ấm, Mavi en sıcak renktir, The Warmest Color, Blue, Zils ir vissiltākā krāsa, Život Adéle, Život Adèle, Życie Adeli - Rozdział 1 i 2, Η ζωή της Adèle, Η ζωή της Αντέλ, Жизнь Адель, Життя Адель, Плаво је најтоплија боја, Синият е най-топлият цвят, アデル、ブルーは熱い色, 接近無限溫暖的藍, 藍色是最溫暖的顏色, 阿黛尔的生活
Director
Abdelatif Kechiche
Abdelatif Kechiche
Cast
Adele Exarchopoulos
Adele Exarchopoulos
Léa Seydoux
Léa Seydoux
Catherine Salée
Aurélien Recoing
Aurélien Recoing
Karim Saidi
Carol 7.2
Carol (2015)
Room in Rome 6.7
Room in Rome (2010)
By the Sea 6.3
By the Sea (2015)
Time Lapse 6.7
Time Lapse (2014)
Mektoub, My Love: Canto Uno 6.5
Mektoub, My Love: Canto Uno (2017)
Portrait of a Lady on Fire 7.6
Portrait of a Lady on Fire (2019)
Disobedience 6.9
Disobedience (2017)
Call Me by Your Name 8.1
Call Me by Your Name (2017)
Love 5.9
Love (2015)
The Danish Girl 7.2
The Danish Girl (2015)
Mommy 7.6
Mommy (2014)
Young & Beautiful 6.8
Young & Beautiful (2013)
Best First Love Films Best First Love Films

7.5
24 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  909
Blue Is the Warmest Color - trailer in russian
Blue Is the Warmest Color Trailer in russian
Blue Is the Warmest Color - ролик о создании без цензуры
Blue Is the Warmest Color Ролик о создании без цензуры
