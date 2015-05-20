Menu
Poster of Love
Poster of Love
5.9 IMDb Rating: 6.1
Kinoafisha Films Love

Love

Love 18+
Synopsis

Murphy is an American living in Paris who enters a highly sexually and emotionally charged relationship with the unstable Electra. Unaware of the effect it will have on their relationship, they invite their pretty neighbor into their bed.
Love - trailer
Love  trailer
Country France
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 2015
Online premiere 20 November 2015
World premiere 20 May 2015
Release date
25 May 2015 Russia Premium Film 18+
31 July 2015 Australia
15 September 2015 Canada R
17 December 2015 Denmark
4 December 2015 Estonia
15 July 2015 France
26 November 2015 Germany
22 October 2015 Greece
24 September 2015 Hungary 18
28 August 2015 Iceland
14 January 2016 Italy 18+
1 April 2016 Japan R18+
15 January 2016 Lithuania N-18
11 December 2015 Mexico D
27 August 2015 Netherlands 16
30 July 2015 New Zealand
5 February 2016 Norway 18
31 July 2015 Poland
9 June 2016 Portugal M/18
18 March 2016 Romania 18+
2 November 2017 South Korea 18
12 October 2015 Spain
12 February 2016 Sweden 15
6 July 2015 Switzerland
8 April 2016 Taiwan 18+
30 October 2015 USA
16 July 2015 Ukraine
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $861,143
Production Les Cinémas de la Zone, RT Features, Rectangle Productions
Also known as
Love, Love 3D, Любов, aşk, Dragoste, Láska, Ljubav, Ljubezen, Meilė, Mīlestība, Sevgi, Szerelem, Любовь, Љубав, 性本愛, 爱恋, 爱恋3D
Director
Gaspar Noé
Gaspar Noé
Cast
Gaspar Noé
Gaspar Noé
Aomi Muyock
Klara Kristin
Karl Glusman
Karl Glusman
Benoît Debie
Cast and Crew
Film rating

5.9
Rate 10 votes
6.1 IMDb
Quotes
Murphy I'm a loser. Yeah, just a dick. And dick has no brain. A dick has only one purpose: to fuck. And I fucked it all up. Yeah. I'm good at one thing: fucking things up.
Love - trailer
Love Trailer
