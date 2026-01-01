|15 June 1979
|Russia
|16+
|1 November 1979
|Australia
|15 June 1979
|Brazil
|6 February 1980
|France
|29 February 1980
|Germany
|15 June 1979
|Great Britain
|26 December 1979
|Greece
|21 December 1979
|Ireland
|PG
|4 January 1980
|Italy
|1 September 1979
|Japan
|G
|15 June 1979
|Kazakhstan
|15 June 1979
|Mexico
|31 January 1980
|Netherlands
|25 December 1979
|Norway
|31 May 1980
|South Korea
|6 December 1979
|Spain
|21 December 1979
|Sweden
|17 September 1982
|Turkey
|15 June 1979
|USA
|15 June 1979
|Ukraine