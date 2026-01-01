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Poster of Rocky II
7.9
Kinoafisha Films Rocky II
7.9

Rocky II

, 1979
Rocky II
USA / Drama, Sport / 18+
Poster of Rocky II
7.9

Synopsis

Rocky struggles in family life after his bout with Apollo Creed, while the embarrassed champ insistently goads him to accept a challenge for a rematch.

Cast

Sylvester Stallone
Sylvester Stallone
Rocky Balboa
Talia Shire
Adrian
Burt Young
Paulie
Carl Weathers
Carl Weathers
Apollo Creed
Tony Burton
Apollo's Trainer
Joe Spinell
Joe Spinell
Gazzo
Leonard Gaines
Agent
Burgess Meredith
Mickey
Sylvia Meals
Mary Anne Creed
Frank McRae
Meat Foreman
Director Sylvester Stallone
Writer Sylvester Stallone
Composer Bill Conti
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 1979
World premiere 15 June 1979
Release date
15 June 1979 Russia 16+
1 November 1979 Australia
15 June 1979 Brazil
6 February 1980 France
29 February 1980 Germany
15 June 1979 Great Britain
26 December 1979 Greece
21 December 1979 Ireland PG
4 January 1980 Italy
1 September 1979 Japan G
15 June 1979 Kazakhstan
15 June 1979 Mexico
31 January 1980 Netherlands
25 December 1979 Norway
31 May 1980 South Korea
6 December 1979 Spain
21 December 1979 Sweden
17 September 1982 Turkey
15 June 1979 USA
15 June 1979 Ukraine
MPAA PG
Budget $7,000,000
Worldwide Gross $85,187,855
Production Chartoff-Winkler Productions
Also known as
Rocky II, Rocky 2, Rocky II: La revancha, Rokki 2, Рокки 2, Rocky 2 : La Revanche, Rocky II - A Revanche, Rocky II - La revanche, Rocky II - uusintaottelu, Rocky II: La Revanche, Rocky II: Η ρεβάνς, Rocky's returmatch, Rockyn uusintaottelu, Roki 2, Rokijs 2, Rokis 2, Tay Đấm Huyền Thoại 2, Роки II, Роккі II, ロッキー2, 洛基2, 洛奇續集, Rocky 2., Ρόκυ Νο 2, Rocky 2 - A Revanche, Rocky due, Rocky II: Redemption, ロッキー2：1979, 록키 2, Rocky II La Revanche, De Uitdager, Rocky II - Die Revanche

Film rating

7.9
Rate 10 votes
7.3 IMDb
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soundtrack Rocky II
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