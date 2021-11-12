Menu
Poster of Rocky IV
7.3 IMDb Rating: 6.9
Rocky IV

Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1985
Online premiere 12 November 2021
World premiere 21 November 1985
Release date
21 November 1985 Russia 16+
19 December 1985 Australia
27 November 1985 Brazil
21 November 1985 Denmark 11
21 November 1985 Finland K-16
22 January 1986 France
13 February 1986 Germany
19 November 2021 Great Britain
12 December 1985 Greece
7 June 1990 Hungary 12
24 January 1986 Ireland PG
14 February 1986 Italy
21 June 1986 Japan G
21 November 1985 Kazakhstan
25 February 2023 Latvia N12
20 March 1986 Netherlands
12 February 1986 Norway
17 July 1987 South Korea
7 March 1986 Spain
31 January 1986 Sweden
14 March 1986 Turkey
21 November 1985 USA
21 November 1985 Ukraine
MPAA PG
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $300,473,716
Production United Artists, Chartoff-Winkler Productions
Also known as
Rocky IV, Rocky 4, Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts, Rokki 4, Рокки 4, Rocky 4 Hono'o no yuujou, Rocky 4/Ho no onoyuujou, Rocky 5, Rocky IV - Rocky İvan'a Karşı, Rocky IV: I gigantomahia, Rocky No 4, Rocky Vs. Drago - The Ultimate Director's Cut (2021), Roki 4, Rokijs 4, Rokis 4, Tay Đấm Huyền Thoại 4, Ρόκι IV: Η γιγαντομαχία, Роки IV, Роккі IV, रॉकी IV, ロッキー VS ドラゴ: ROCKY IV, ロッキー4 炎の友情, 洛基4：天下無敵, 洛奇第四集：龍拳虎威
Director
Sylvester Stallone
Cast
Sylvester Stallone
Talia Shire
Dolph Lundgren
Burt Young
Brigitte Nielsen
7.3
6.9 IMDb
