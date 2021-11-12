Film Reviews
No reviewsWrite review
|21 November 1985
|Russia
|16+
|19 December 1985
|Australia
|27 November 1985
|Brazil
|21 November 1985
|Denmark
|11
|21 November 1985
|Finland
|K-16
|22 January 1986
|France
|13 February 1986
|Germany
|19 November 2021
|Great Britain
|12 December 1985
|Greece
|7 June 1990
|Hungary
|12
|24 January 1986
|Ireland
|PG
|14 February 1986
|Italy
|21 June 1986
|Japan
|G
|21 November 1985
|Kazakhstan
|25 February 2023
|Latvia
|N12
|20 March 1986
|Netherlands
|12 February 1986
|Norway
|17 July 1987
|South Korea
|7 March 1986
|Spain
|31 January 1986
|Sweden
|14 March 1986
|Turkey
|21 November 1985
|USA
|21 November 1985
|Ukraine