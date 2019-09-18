Also known as
Rambo: Last Blood, Rambo V, Rambo - A Última Batalha, Rambo 5, Rambo 5: Posledná krv, Rambo 5: Son Kan, Rambo V: Last Blood, Rambo V: Utolsó vér, Rambo: Até o Fim, Rambo: Do poslednje kapi krvi, Rambo: Do zadnje kapi krvi, Rambo: Hồi Kết Đẫm Máu, Rambo: La dernière mission, Rambo: la última misión, Rambo: Ostatnia krew, Rambo: Poslední krev, Rambo: Ukanaskneli Siskhli, Rambo: Το τελευταίο αίμα, Rambo. Viimane veri, Rembo 5, Rembo: Pēdējās asinis, Rembo: So'nggi qon, Ράμπο V, Ράμπο: Το τελευταίο αίμα, Рамбо: Последна кръв, Рембо: Остання кров, Рэмбо: Последняя кровь, ランボー ラスト・ブラッド, 兰博5：最后一滴血, 第一滴血：最后一战, 第一滴血5, 第一滴血5：最后的血, 藍波：最後一滴血