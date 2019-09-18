Menu
6.8 IMDb Rating: 6.1
Rambo: Last Blood

Rambo: Last Blood

Rambo: Last Blood 18+
Rambo: Last Blood - teaser trailer
Rambo: Last Blood  teaser trailer
Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2019
Online premiere 20 September 2019
World premiere 18 September 2019
Release date
19 September 2019 Russia MDfilm 18+
10 October 2019 Argentina +16
19 September 2019 Australia
20 September 2019 Austria
24 September 2019 Belgium 16
19 September 2019 Brazil
20 September 2019 Bulgaria D
20 September 2019 Cambodia
20 September 2019 Canada
26 September 2019 Chile 18
26 September 2019 Colombia
20 September 2019 Croatia
19 September 2019 Czechia
19 September 2019 Denmark
19 September 2019 Egypt
20 September 2019 Estonia K-16
20 September 2019 Finland
25 September 2019 France
19 September 2019 Georgia
19 September 2019 Germany
19 September 2019 Great Britain
26 September 2019 Greece
19 September 2019 Hong Kong
19 September 2019 Hungary
20 September 2019 Iceland
20 September 2019 India A
18 September 2019 Indonesia 17+
20 September 2019 Ireland
19 September 2019 Israel 16
26 September 2019 Italy
26 June 2020 Japan
19 September 2019 Kazakhstan
19 September 2019 Kuwait
20 September 2019 Latvia
19 September 2019 Lebanon
20 September 2019 Lithuania N-16
19 September 2019 Macao D
20 September 2019 Mexico
19 September 2019 Netherlands
20 September 2019 Norway
19 September 2019 Peru
20 September 2019 Philippines R-16
26 September 2019 Portugal
20 September 2019 Romania 15
19 September 2019 Saudi Arabia
19 September 2019 Singapore
19 September 2019 Slovakia
20 September 2019 South Africa 18
23 October 2019 South Korea
27 September 2019 Spain
20 September 2019 Sweden
19 September 2019 Switzerland 16
19 September 2019 Taiwan 18+
20 September 2019 Turkey
19 September 2019 UAE
20 September 2019 USA
19 September 2019 Ukraine 16+
17 October 2019 Uruguay
24 December 2019 Viet Nam
MPAA R
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $91,490,353
Production Lionsgate, Millennium Media, Dadi Film Company
Also known as
Rambo: Last Blood, Rambo V, Rambo - A Última Batalha, Rambo 5, Rambo 5: Posledná krv, Rambo 5: Son Kan, Rambo V: Last Blood, Rambo V: Utolsó vér, Rambo: Até o Fim, Rambo: Do poslednje kapi krvi, Rambo: Do zadnje kapi krvi, Rambo: Hồi Kết Đẫm Máu, Rambo: La dernière mission, Rambo: la última misión, Rambo: Ostatnia krew, Rambo: Poslední krev, Rambo: Ukanaskneli Siskhli, Rambo: Το τελευταίο αίμα, Rambo. Viimane veri, Rembo 5, Rembo: Pēdējās asinis, Rembo: So'nggi qon, Ράμπο V, Ράμπο: Το τελευταίο αίμα, Рамбо: Последна кръв, Рембо: Остання кров, Рэмбо: Последняя кровь, ランボー ラスト・ブラッド, 兰博5：最后一滴血, 第一滴血：最后一战, 第一滴血5, 第一滴血5：最后的血, 藍波：最後一滴血
Director
Adrian Grunberg
Adrian Grunberg
Cast
Sylvester Stallone
Sylvester Stallone
Paz Vega
Paz Vega
Óscar Jaenada
Óscar Jaenada
Joaquín Cosio
Joaquín Cosio
Louis Mandylor
Louis Mandylor
Cast and Crew
6.8
6.1 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas

Film Reviews

Николай Алексеев 10 August 2019, 11:44
снова пенсия в бою!
Евгений Стешенко 24 September 2019, 00:28
Просто очешуительная часть, не хуже предыдущей! А предыдущая, как известно была бомбой! Как же Слай хорош, в свои 73! Оценка 10 из 10
Quotes
[from trailer]
Rambo [narrating] I've lived in a world of death. I've watched people I've loved die. Some fast with a bullet, some not enough left to bury. All these years I've kept my secrets, but the time has come to face my past. And if they come looking for me, they will welcome death. I want revenge. I want them to know that death is coming. And there's nothing they can do to stop it.
Rambo: Last Blood - teaser trailer
Rambo: Last Blood Teaser trailer
Rambo: Last Blood - russian final trailer
Rambo: Last Blood Russian final trailer
