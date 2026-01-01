Русский
7.3
The Italian Job

The Italian Job
Great Britain / Action, Crime, Comedy / 18+
Synopsis

Comic caper movie about a plan to steal a gold shipment from the streets of Turin by creating a traffic jam.

Cast

Michael Caine
Michael Caine
Noël Coward
Benny Hill
Benny Hill
Raf Vallone
Tony Beckley
Rossano Brazzi
Director Peter Collinson
Writer Troy Kennedy Martin
Composer Quincy Jones
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 1969
World premiere 2 June 1969
Release date
2 October 1969 Australia
1 November 1969 Austria 12
21 August 1969 Germany
2 June 1969 Great Britain
2 November 1969 Greece
29 August 1969 Ireland PG
15 January 1970 Japan R15+
17 September 1969 Netherlands
2 October 1969 New Zealand
2 June 1969 Sweden 11
3 September 1969 USA
MPAA G
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $122,163
Production Oakhurst Productions
Also known as
The Italian Job, Faena a la italiana, Charlie staubt Millionen ab, L'or se barre, Dobar posao u Italiji, A Fuga, Az olasz meló, Az olasz munka, Brottsplats Italien, Den vilda biljakten, Den ville biljakten, Det riviga rånet, Herfeye Italiyayi, Italian Job, İtalyan Usulü Soygun, Jaf în stil Italian, Kẻ Phản Bội, Lúpež po taliansky, Maxi-job i mini-biler, Prácička v Itálii, Riehakas ryöstö, Sin vekt i gull, Um Golpe à Italiana, Um Golpe em Itália, Un colpo all'italiana, Un trabajo en Italia, Un treball a Itàlia, Włoska robota, Ληστεία αλά ιταλικά, Итальянская работа, Ограбление по-итальянски, Пограбування по-італійськи, इटालियन जॉब, ミニミニ大作戦（1969）, 大淘金

7.3
7.2 IMDb
