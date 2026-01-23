Menu
7.4 IMDb Rating: 7.4
Bullitt

Bullitt

Bullitt 18+
Country USA
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 1968
Online premiere 23 January 2026
World premiere 17 October 1968
Release date
18 December 2018 Argentina
11 September 1985 Australia
10 January 1969 Austria
1 July 1976 Belgium
25 November 1968 Brazil
17 October 1968 Canada
3 March 1969 Denmark
10 January 1969 Finland
5 July 2006 France
2 December 1977 Germany
1 July 1970 Great Britain
10 January 1969 Greece
27 February 1969 Hong Kong
18 May 1989 Hungary
13 January 2025 Iceland 12 year age limit
28 February 1969 Ireland
5 April 1969 Italy
16 November 1974 Japan
22 May 1969 Mexico
13 February 1969 Netherlands
26 December 1968 Norway
3 January 1972 Poland
19 February 1969 South Africa
30 April 1969 Spain
19 December 1968 Sweden
1 January 1970 Turkey
17 October 1968 USA
15 March 1969 Uruguay
Budget $5,500,000
Worldwide Gross $512,162
Production Solar Productions
Also known as
Bullitt, A chicagói tanú, Bulit, Bullittov prípad, Bullittův případ, Bullituv prípad, Buritto, Đại Tá Bullitt, Gangsterin Kaderi, Locotenentul Bullitt, San Franciscó-i zsaru, Μπούλιτ, Булит, Детектив Буліт, Детектив Буллитт, बुलिट, ブリット, 警網鐵金剛
Director
Peter Yates
Cast
Steve McQueen
Steve McQueen
Robert Duvall
Robert Duvall
Jacqueline Bisset
Jacqueline Bisset
Cast and Crew
Similar films for Bullitt
The Thomas Crown Affair 6.9
The Thomas Crown Affair (1968)
The Champ 6.9
The Champ (1979)
Marathon Man 7.4
Marathon Man (1976)
Three Days of the Condor 7.3
Three Days of the Condor (1975)
The Towering Inferno 7.0
The Towering Inferno (1974)
Papillon 8.0
Papillon (1973)
The Day of the Jackal 7.8
The Day of the Jackal (1973)
The Getaway 7.4
The Getaway (1972)
Deliverance 7.6
Deliverance (1972)
The French Connection 7.7
The French Connection (1971)
Dirty Harry 7.7
Dirty Harry (1971)
The Wild Bunch 7.9
The Wild Bunch (1969)

Film rating

7.4
11 votes
7.4 IMDb
