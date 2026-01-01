Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Man Who Would Be King
Poster of The Man Who Would Be King
Poster of The Man Who Would Be King
Рейтинги
7.8 IMDb Rating: 7.7
Rate
3 posters
Kinoafisha Films The Man Who Would Be King

The Man Who Would Be King

The Man Who Would Be King 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Two British former soldiers decide to set themselves up as kings in Kafiristan, a land where no white man has set foot since Alexander the Great.
Country USA / Great Britain
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 1975
World premiere 3 December 1975
Release date
16 December 1975 Russia 12+
3 December 1975 Belgium 14
5 March 1976 Denmark 11
21 April 1976 France
17 December 1975 Germany
3 December 1975 Great Britain
26 December 1975 Greece
9 April 1976 Ireland PG
17 March 1976 Italy
12 June 1976 Japan G
16 December 1975 Kazakhstan
1 April 1976 Netherlands
3 December 1975 Sweden 15
17 December 1975 USA
16 December 1975 Ukraine
MPAA PG
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $12,678
Production Columbia Pictures, Devon/Persky-Bright, Allied Artists Pictures
Also known as
The Man Who Would Be King, El hombre que sería rey, Der Mann, der König sein wollte, L'homme qui voulut être roi, Mannen som ville bli kung, O Homem Que Queria Ser Rei, Rudyard Kipling's The Man Who Would Be King, Человек, который хотел быть королём, Aki király akart lenni, Äventyrets män, Covjek koji je htio biti kralj, Čovjek koji je želio postati kralj, Człowiek, który chciał być królem, De man die koning wou zijn, El hombre que pudo reinar, Ha-Ish sh'Ratza Lehiyot Meleh, L'uomo che volle farsi re, Manden der ville være konge, Mannen som ville bli konge, Muz, ktery chtel byt králem, Muž, který chtěl být králem, Muž, ktorý chcel byť kráľom, O anthropos pou tha ginotan vasilias, Ô ni narô to shita otoko, Omul care voia sa fie rege, Seikkailujen sankarit, Valge kuningas, Žmogus, norėjęs tapti karaliumi, Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς, Мъжът, който искаше да бъде крал, Човек који је хтео да буде краљ, Човекът, който искаше да бъде крал, Чоловік, який хотів стати королем, 왕이 되려던 사나이, 大戰巴墟卡, 王になろうとした男
Director
John Huston
Cast
Sean Connery
Sean Connery
Michael Caine
Michael Caine
Christopher Plummer
Christopher Plummer
Saeed Jaffrey
Doghmi Larbi
Cast and Crew
Similar films for The Man Who Would Be King
The Wind and the Lion 7.1
The Wind and the Lion (1975)
The Dead 7.2
The Dead (1987)
The Name of the Rose 7.8
The Name of the Rose (1986)
Under the Volcano 6.9
Under the Volcano (1984)
Sword of the Valiant: The Legend of Sir Gawain and the Green Knight 4.5
Sword of the Valiant: The Legend of Sir Gawain and the Green Knight (1984)
The Great Train Robbery 6.9
The Great Train Robbery (1979)
A Bridge Too Far 7.6
A Bridge Too Far (1977)
Robin and Marian 6.4
Robin and Marian (1976)
The Day of the Jackal 7.8
The Day of the Jackal (1973)
Papillon 8.0
Papillon (1973)
Sleuth 7.9
Sleuth (1972)
Get Carter 7.3
Get Carter (1971)

Film rating

7.8
Rate 11 votes
7.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Daniel Dravot Peachy, I'm heartily ashamed for gettin' you killed instead of going home rich like you deserved to, on account of me bein' so bleedin' high and bloody mighty. Can you forgive me?
Peachy Carnehan That I can and that I do, Danny, free and full and without let or hindrance.
Daniel Dravot Everything's all right then.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy, Romantic
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more