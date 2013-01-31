Side Effects, Terapia de riesgo, Efectos colaterales, Efectos secundarios, Effets secondaires, Acı Reçete, Blakusefekts, Dosis mortal, Efecte adverse, Efectes secundaris, Efeitos Secundários, Effetti collaterali, Kõrvalmõjud, Mellékhatások, Neželjena dejstva, Nuspojave, Panaceum, Parenergeies, Saido Efekuto, Salutinis poveikis, Side Effects - Tödliche Nebenwirkungen, Tác Dụng Phụ, Terapia de Risco, The Bitter Pill, Tofaot levai, Vedľajšie účinky, Vedlejsí úcinky, Yan Etkiler, Παρενέργειες, Побічна дія, Побічний ефект, Побочный эффект, Странични ефекти, サイド・エフェクト, 副作用, 藥命關係, 谜离药谎, Побічні дії