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Poster of Side Effects
6.7
Side Effects - International trailer
Kinoafisha Films Side Effects
6.7

Side Effects

, 2013
Side Effects
USA / Crime, Drama, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Side Effects
6.7
Side Effects - International trailer
Side Effects  International trailer

Synopsis

A young woman's world unravels when a drug prescribed by her psychiatrist has unexpected side effects.

Cast

Channing Tatum
Channing Tatum
Martin Taylor
Rooney Mara
Rooney Mara
Emily Taylor
Jude Law
Jude Law
Dr. Jonathan Banks
Vinessa Shaw
Vinessa Shaw
Dierdre Banks
Catherine Zeta-Jones
Catherine Zeta-Jones
Dr. Victoria Siebert
Mamie Gummer
Mamie Gummer
David Costabile
David Costabile
Laila Robins
Laila Robins
Polly Draper
Polly Draper
Emily's Boss
Ann Dowd
Ann Dowd
Martin's Mother
Haraldo Alvarez
Garage Attendant
Marin Ireland
Marin Ireland
Upset Visitor
Director Steven Soderbergh
Writer Scott Z. Burns
Composer Thomas Newman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2013
World premiere 31 January 2013
Release date
7 February 2013 Russia Top Film Distribution 16+
28 March 2013 Argentina
28 February 2013 Australia
25 April 2013 Austria
14 March 2013 Bahrain
28 February 2013 Belarus
10 April 2013 Belgium
8 March 2013 Brazil
8 February 2013 Canada
16 May 2013 Chile
4 April 2013 Croatia
25 April 2013 Czechia
2 May 2013 Denmark
29 March 2013 Estonia
3 April 2013 France
24 April 2013 Germany
15 March 2013 Great Britain
7 March 2013 Greece
14 March 2013 Hong Kong
8 May 2013 Hungary
3 May 2013 India
15 March 2013 Ireland
1 May 2013 Italy
6 September 2013 Japan R15+
28 February 2013 Kazakhstan
28 February 2013 Kuwait
29 March 2013 Latvia
1 March 2013 Lithuania
22 March 2013 Mexico
14 March 2013 Netherlands
9 May 2013 New Zealand
30 May 2013 Peru
19 April 2013 Poland
7 March 2013 Portugal
22 February 2013 Romania
16 June 2013 Serbia
21 March 2013 Singapore
28 March 2013 Slovakia
31 May 2013 South Africa
11 July 2013 South Korea 18
5 April 2013 Spain
21 February 2013 Sweden
14 June 2013 Taiwan 12+
26 April 2013 Turkey
8 February 2013 USA
28 February 2013 Ukraine
2 August 2013 Venezuela
MPAA R
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $63,414,135
Production Endgame Entertainment, FilmNation Entertainment, FilmNation Entertainment
Also known as
Side Effects, Terapia de riesgo, Efectos colaterales, Efectos secundarios, Effets secondaires, Acı Reçete, Blakusefekts, Dosis mortal, Efecte adverse, Efectes secundaris, Efeitos Secundários, Effetti collaterali, Kõrvalmõjud, Mellékhatások, Neželjena dejstva, Nuspojave, Panaceum, Parenergeies, Saido Efekuto, Salutinis poveikis, Side Effects - Tödliche Nebenwirkungen, Tác Dụng Phụ, Terapia de Risco, The Bitter Pill, Tofaot levai, Vedľajšie účinky, Vedlejsí úcinky, Yan Etkiler, Παρενέργειες, Побічна дія, Побічний ефект, Побочный эффект, Странични ефекти, サイド・エフェクト, 副作用, 藥命關係, 谜离药谎, Побічні дії

Film rating

6.7
Rate 25 votes
7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2491 In the Crime genre  206 In the Drama genre  1042 In the Thriller genre  496 In films of USA  1512 In films of 2013  78

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