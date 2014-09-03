Menu
Before I Go to Sleep

Before I Go to Sleep

Before I Go to Sleep 18+
Synopsis

A woman wakes up every day, remembering nothing as a result of a traumatic accident in her past. One day, new terrifying truths emerge that force her to question everyone around her.
Country Great Britain
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2014
Online premiere 17 October 2014
World premiere 3 September 2014
Release date
29 October 2014 Russia Парадиз 16+
16 October 2014 Australia
30 October 2014 Belarus
22 January 2015 Brazil
3 October 2014 Bulgaria
24 September 2014 Denmark
31 October 2014 Estonia
24 September 2014 France
13 November 2014 Germany
5 September 2014 Great Britain
18 September 2014 Greece
30 October 2014 Hungary
4 September 2014 Ireland
30 October 2014 Kazakhstan
9 October 2014 Lithuania
3 September 2014 New Zealand
12 March 2015 Portugal
30 October 2014 South Korea
13 February 2015 Spain 16
31 October 2014 USA
30 October 2014 Ukraine
MPAA R
Budget $22,000,000
Worldwide Gross $17,669,776
Production Scott Free Productions, Millennium Films, StudioCanal
Also known as
Before I Go to Sleep, No confíes en nadie, Antes de despertar, Avant d'aller dormir, Прежде чем я усну, Amnézia, Antes de Adormecer, Antes de Dormir, Dadzinebamde, Dřív než půjdu spát, Ei. Tohi. Magama. Jääda., Ich. Darf. Nicht. Schlafen., Înainte sa adorm, Kol nenuėjau miegoti, Lifnei ha'sheina, No confies en nadie, No confiïs en ningú, Pirms es aizeju gulēt, Pre nego što zaspim, Preden zaspim, Prije nego što zaspim, Sanam Davidzineb, Skôr než zaspím, Tôi Ác Ngu Say, Uyuyana Kadar, Zanim zasnę, Αμνησία, Перш, ніж я засну, Преди да заспя, リピーテッド, 別相信任何人, 在我入睡前, 忆乱情迷
Director
Cast
Cast and Crew
Film rating

6.9
Rate 26 votes
6.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1998 In the Thriller genre  381 In the Detective genre  45 In films of Great Britain  167
Film Reviews
CatherineERa 5 February 2016, 00:25
Хорошее кино для того, чтобы пощекотать нервы. Николь Кидман в своем амплуа. И традиционно великолепна.
Колин Ферт тоже безупречен.
frankiesayrelax 15 December 2015, 23:13
Stills
