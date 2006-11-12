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Poster of The Good German
5.8
Kinoafisha Films The Good German
5.8

The Good German

, 2006
The Good German
USA / Drama, Romantic, Thriller, Mystery / 18+
Poster of The Good German
5.8

Cast

George Clooney
George Clooney
Jake Geismer
Cate Blanchett
Cate Blanchett
Lena Brandt
Tobey Maguire
Tobey Maguire
Tully
Jennifer Sims
Tony Curran
Tony Curran
Danny
Beau Bridges
Beau Bridges
Colonel Muller
Christian Oliver
Emil Brandt
Dave Power
Jack Thompson
Jack Thompson
Congressman Breimer
Don Pugsley
Dominic Comperatore
Amore
Director Steven Soderbergh
Writer Paul Attanasio, Joseph Kanon
Composer Thomas Newman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2006
Online premiere 2 March 2007
World premiere 12 November 2006
Release date
12 November 2006 Russia КароПрокат 16+
8 March 2007 Australia
14 February 2007 France
1 March 2007 Germany
8 December 2006 Great Britain
6 April 2007 Ireland 15A
2 March 2007 Italy
12 November 2006 Kazakhstan
5 April 2007 Netherlands
9 March 2007 Sweden 11
8 December 2006 USA
12 November 2006 Ukraine
MPAA R
Budget $32,000,000
Worldwide Gross $5,914,908
Production Sunset Gower Studios, Warner Bros., Section Eight
Also known as
The Good German, Intriga en Berlín, El buen alemán, A jó német, Dobri Nemec, Dobry Niemiec, El bon alemany, Gerasis vokietis, Hea sakslane, Intrigo a Berlino, İyi Alman, Jaettu Berliini, L'ami allemand, Labais vācietis, O Bom Alemão, O kalos germanos, O Segredo de Berlim, Ο καλός γερμανός, Добрият германец, Хороший немец, Хороший німець, さらば、ベルリン, 柏林迷宮, Good German, Steven Soderbergh's The Good German, The Good German - In den Ruinen von Berlin

Film rating

5.8
Rate 15 votes
6 IMDb
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Updated 6 February 2025
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soundtrack The Good German
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