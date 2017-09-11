Menu
Poster of Marrowbone
6.7 IMDb Rating: 6.7
Marrowbone

Marrowbone 18+
Marrowbone - trailer in russian
Country Spain
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2017
Online premiere 24 April 2018
World premiere 11 September 2017
Release date
16 November 2017 Russia Вольга 18+
16 November 2017 Belarus
24 November 2017 Estonia
7 March 2018 France
13 July 2018 Great Britain
23 November 2017 Greece
13 July 2018 Ireland 15A
7 December 2017 Israel 16
16 November 2017 Kazakhstan
24 November 2017 Latvia
24 November 2017 Lithuania
1 March 2018 Portugal M/16
27 October 2017 Spain
6 April 2018 Turkey
16 November 2017 Ukraine
MPAA R
Budget €8,000,000
Worldwide Gross $12,294,931
Production Lionsgate, Mediaset España, Marrowbone
Also known as
Marrowbone, Secretos ocultos, The Secret of Marrowbone, Le Secret des Marrowbone, O Segredo de Marrowbone, Ukleta kuća, Casa Marrowbone, Das Geheimnis von Marrowbone, El secreto de Marrowbone, I segreti di Marrowbone, Karanlık Sır, Marrowbone saladus, Marrowbone: The Haunted House, Menedék, Meroubounas noslēpums, Seseliu namai, Sod ba'aliyat ha'gag, Tajemnica Marrowbone, Tajemství v Marrowbone, Ukleta Kuca, Το μυστικό των Μάρομποουν, Живот сред сенки, Мэраўбоўн, Обитель теней, Оселя тіней, マローボーン家の掟, 詭影, 马柔本宅秘事
Director
Sergio G. Sánchez
Cast
Anya Taylor-Joy
Anya Taylor-Joy
Mia Goth
Charlie Heaton
George MacKay
Kyle Soller
Ольга Яшкирева 20 November 2017, 19:14
Это шикарный фильм для любителей качественных триллеров!
Актёрский состав практически золотой - все ребята начинающие, но уже прославились как в… Read more…
Marrowbone - trailer in russian
