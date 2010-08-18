Menu
Kinoafisha Films Vampires Suck

Vampires Suck

Vampires Suck 18+
Synopsis

A spoof of vampire-themed movies, where teenager Becca finds herself torn between two boys. As she and her friends wrestle with a number of different dramas, everything comes to a head at their prom.
Vampires Suck - trailer in russian
Vampires Suck  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2010
Online premiere 20 August 2010
World premiere 18 August 2010
Release date
2 September 2010 Russia Двадцатый Век Фокс 16+
26 August 2010 Australia
2 September 2010 Belarus
29 October 2010 Bulgaria
18 August 2010 Canada
19 August 2010 Denmark
27 August 2010 Estonia
24 November 2010 France
8 September 2010 Germany
7 October 2010 Greece
17 September 2010 Italy
2 September 2010 Kazakhstan
3 September 2010 Mexico
18 August 2010 Netherlands
30 September 2010 Portugal
1 October 2010 Spain
18 August 2010 USA
2 September 2010 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $80,547,866
Production New Regency Productions, Road Rebel
Also known as
Vampires Suck, Una loca película de vampiros, Híncame el diente, Mords-moi sans hésitation, Beilight - Biss zum Abendbrot, Bez ugriza, molim, Biri beni ısırdı, L.A. Art Show, Ma Cà Rồng Quỷ Quái, Mordimi, Os Vampiros Que Se Mordam, Ponha Aqui o Seu Dentinho, Sajrajt sága, Tupíri, Untitled Vampire Spoof, Vampiirid imevad, Vampires Suck: Mords-moi sans hésitation, Vampirji so bedni, Vámpíros film, Vampīru sūcfilma, Vampyrai uzkniso juodai, Vampyrer suger, Vampyyrien imussa, Vrikolakes gia klamata, Wampiry i świry, Βρικόλακες για κλάματα, Вампирите не струват, Вампирский засос, Дуже вампірське кіно, वैम्पायरस सक, ほぼトワイライト, 吸血鬼了沒
Director
Jason Friedberg
Aaron Seltzer
Cast
Ken Jeong
Ken Jeong
Matt Lanter
Matt Lanter
Chris Riggi
Chris Riggi
Marcelle Baer
Similar films for Vampires Suck
Bloodsucking Bastards 5.7
Bloodsucking Bastards (2015)
What We Do in the Shadows 7.3
What We Do in the Shadows (2014)
Best Night Ever 4.5
Best Night Ever (2013)
Superfast! 5.3
Superfast! (2015)
The Starving Games 4.5
The Starving Games (2013)
Student of the Year 2 2.2
Student of the Year 2 (2019)
Slender Man 3.9
Slender Man (2018)
The Open House 3.2
The Open House (2018)
Scary Movie 5 4.8
Scary Movie 5 (2013)
Breach 6.8
Breach (2007)
Catwoman 6.3
Catwoman (2004)
Meet the Spartans 3.9
Meet the Spartans (2008)

Film rating

5.1
Rate 37 votes
3.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3628
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

https://intrade.bar/68731 2 April 2015, 12:51
бредовый фильм какой - то! можно было на эту тему столько всего смешного придумать!!!! а я за весь фильм только раза 2 посмеялась... в общем, я… Read more…
Quotes
Becca Crane So, are we going to be, uh, at the same school?
Jacob I go to school at the reservation.
Becca Crane Oh, it must be fun to gamble and drink all day.
Vampires Suck - trailer in russian
Vampires Suck Trailer in russian
Vampires Suck - fragment 3
Vampires Suck Fragment 3
