Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Devil

Devil

Devil 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A group of people are trapped in an elevator and the Devil is mysteriously amongst them.
Devil - trailer in russian
Devil  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2010
Online premiere 17 September 2010
World premiere 13 January 2010
Release date
23 September 2010 Russia UPI 16+
16 September 2010 Australia
23 September 2010 Belarus
26 November 2010 Brazil
13 January 2011 Denmark
8 October 2010 Estonia
5 November 2010 Finland
20 April 2011 France
13 January 2010 Germany
17 September 2010 Great Britain
16 September 2010 Greece
23 September 2010 Hong Kong
18 November 2010 Hungary
12 November 2010 Italy VM18
16 July 2011 Japan
23 September 2010 Kazakhstan
22 October 2010 Lithuania
16 September 2010 Netherlands 16
22 August 2010 Philippines R-13
4 November 2010 Portugal
22 October 2010 Romania
4 November 2010 South Korea 15
4 February 2011 Spain 16
17 September 2010 USA
23 September 2010 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $62,695,489
Production Universal Pictures, Media Rights Capital (MRC), Night Chronicles
Also known as
Devil, La reunión del diablo, Dábel, Demon, Démon, Demônio, Devil - Fahrstuhl zur Hölle, Diabeł, Diabol, Eshmaki, Hudic, La Reunion Del Diablo, La trampa del mal, Nelabais, O Demónio, Ördög, Quỷ Dữ Trong Thang Máy, Saatan, Setonas, Şeytan, Sotona, Диявол, Дьявол, Дявол, Ђаво, デビル, 升降凶間, 惡靈電梯, 电梯里的恶魔
Director
John Erick Dowdle
Cast
Geoffrey Arend
Geoffrey Arend
Chris Messina
Chris Messina
Logan Marshall-Green
Logan Marshall-Green
Kim Roberts
Caroline Dhavernas
Caroline Dhavernas
Cast and Crew
Similar films for Devil
Devil's Due 4.8
Devil's Due (2014)
As Above, So Below 6.5
As Above, So Below (2014)
Quarantine 6.7
Quarantine (2008)
The Autopsy of Jane Doe 7.1
The Autopsy of Jane Doe (2016)
The Visit 6.8
The Visit (2015)
Mama 6.9
Mama (2013)
Dark Skies 6.9
Dark Skies (2013)
Oculus 6.9
Oculus (2013)
Exam 7.2
Exam (2009)
Case 39 6.8
Case 39 (2009)
Mirrors 7.0
Mirrors (2008)
The Happening 6.0
The Happening (2008)
Film in Collections
Films About the Devil Films About the Devil

Film rating

7.2
Rate 70 votes
6.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1517 In the Horror genre  88 In the Thriller genre  277 In films of USA  935
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Bezora 2 April 2015, 12:51
Имя Шмалаяна (лишь в таком пренебрежительном виде приходит в голову это имя после "Повелителя Стихий") в рядах создателей напрягло, но всё… Read more…
burt_cobain 2 April 2015, 12:51
не думается ли вам, что подобное где-то уже было.... особеннно, к удивлению, в русском "кинематографе"... http://www.smr.kinoafisha.info/movies/829041/
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Devil - trailer in russian
Devil Trailer in russian
Devil - russian fragment
Devil Russian fragment
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Devil
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more