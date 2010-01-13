|23 September 2010
|Russia
|UPI
|16+
|16 September 2010
|Australia
|23 September 2010
|Belarus
|26 November 2010
|Brazil
|13 January 2011
|Denmark
|8 October 2010
|Estonia
|5 November 2010
|Finland
|20 April 2011
|France
|13 January 2010
|Germany
|17 September 2010
|Great Britain
|16 September 2010
|Greece
|23 September 2010
|Hong Kong
|18 November 2010
|Hungary
|12 November 2010
|Italy
|VM18
|16 July 2011
|Japan
|23 September 2010
|Kazakhstan
|22 October 2010
|Lithuania
|16 September 2010
|Netherlands
|16
|22 August 2010
|Philippines
|R-13
|4 November 2010
|Portugal
|22 October 2010
|Romania
|4 November 2010
|South Korea
|15
|4 February 2011
|Spain
|16
|17 September 2010
|USA
|23 September 2010
|Ukraine