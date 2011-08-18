Menu
IMDb Rating: 3.6
Spy Kids: All the Time in the World in 4D

Spy Kids: All the Time in the World in 4D

Spy Kids 4: All the Time in the World
Synopsis

A retired spy is called back into action, and to bond with her new step-children, she invites them along for the adventure to stop the evil Timekeeper from taking over the world.
Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2011
Online premiere 19 August 2011
World premiere 18 August 2011
Release date
18 August 2011 Russia WDSSPR 0+
15 September 2011 Australia
4 May 2012 Austria
18 August 2011 Belarus
16 March 2012 Brazil 10
3 May 2012 Germany
18 August 2011 Great Britain
18 August 2011 Kazakhstan
29 February 2012 Netherlands
4 November 2011 Romania
10 November 2011 Slovakia
10 January 2013 South Korea All
19 August 2011 USA
18 August 2011 Ukraine
MPAA PG
Budget $27,000,000
Worldwide Gross $85,564,310
Production Dimension Films, Troublemaker Studios, Spy Kids 4 SPV
Also known as
Spy Kids: All the Time in the World, Spy Kids 4: All the Time in the World, Mini Espías 4: Los Ladrones Del Tiempo, Spy Kids 4, Spy Kids 4: Todo el tiempo del mundo, Дети шпионов 4, 3D王牌小間諜, Ayg'oqchi bolalar 4, Casus uşaqlar 4, Çılgın Çocuklar 4, Copiii spioni 4: Safirul Timpului, Copiii spioni 4: Tot timpul din lume, Copiii spioni 4D: Safirul Timpului, Copiii spioni 4D: Tot timpul din lume, Copiii spioni: Tot timpul din lume, Deca špijuni: sve vreme sveta, Điệp Viên Nhí 4: Kẻ Cắp Thời Gian, Espions en herbe 4: Tout le temps du monde, Kémkölykök 4: A világ minden ideje, Mali Agenci. Wyścig z czasem 4, Mini espías 4 y los ladrones del tiempo 4, Mini espías y los ladrones del tiempo 4, Miniespías 4, Miniespías 4 y los ladrones del tiempo, Miniespías 4: Ladrones del tiempo, Pequenos Espiões 4, Safirul Timpului, Småspioner 4, Šnipų vaikučiai. Laiko sergėtojas, Spy Kids - Alle Zeit der Welt, Spy Kids - Todo o Tempo do Mundo, Spy Kids 4 - È tempo di eroi, Spy Kids 4: Alle Tijd Van De Wereld, Spy Kids 4: Armageddon, Spy kids 4: kol hazman she'baolam, Spy Kids 4: Safirul Timpului, Spy Kids 4: Stroj času, Spy Kids 4: To telos tou hronou, Spy Kids 4: Tot timpul din lume, Spy Kids 4: Tout le temps du monde, Spy Kids 4: Το τέλος του χρόνου, Spy Kids 4D: Safirul Timpului, Spy Kids: All the Time in the World in 4D, Spy Kids: U vrtlogu vremena 4, Uddaburon bolalar 4, Väikesed spioonid 4, Деца шпиони: Краят на времето, Діти шпигунів 4, Тыңшы балалар 4, スパイキッズ4 ワールドタイム・ミッション, 王牌小間諜
Director
Robert Rodriguez
Robert Rodriguez
Cast
Jessica Alba
Jessica Alba
Joel McHale
Joel McHale
Alexa PenaVega
Alexa PenaVega
Jeremy Piven
Jeremy Piven
Danny Trejo
Danny Trejo
60 votes
Film Reviews

Dkflbvbh1 2 April 2015, 12:51
Сегодня смотрел вместе с девятилетним сыном. Ребенку понравилось. А по мне, так - полное г....о. Тупой американский юмор - рыгательно-пердежный. И… Read more…
tarabuka 2 April 2015, 12:51
Ха-ха-ха.детям не терпится
Spy Kids: All the Time in the World in 4D - trailer in russian
Spy Kids: All the Time in the World in 4D Trailer in russian
Spy Kids: All the Time in the World in 4D - fragment 2
Spy Kids: All the Time in the World in 4D Fragment 2
